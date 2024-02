Gabriel Thomaz faz show nesta quinta-feira (22/2), a partir das 22h30, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia), como parte do projeto Baixo Mezanino.

O músico e compositor tem sólida trajetória no rock 'n roll – já esteve nas bandas Little Quail & The Mad Birds, Acabou La Tequila, Autoramas e Lafayette & Os Tremendões. No palco, Gabriel apresenta repertório eclético com clássicos do Autoramas e Little Quail, além de canções de seu projeto solo, “Multi-Homem”, e composições feitas para Raimundos e Ultraje a Rigor.

O artista convidou O Abelha, alter ego do baterista Mauro Novaes, que tem proposta musical única, misturando punk rock com música baiana, para a abertura do show, às 21h30. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Autêntica (https://autentica.byinti.com/) ou R$ 25 na portaria.