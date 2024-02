Inter de Milão e Atlético de Madrid entram em campo nesta terça-feira (20/2) pelas oitavas de final da Champions League, com transmissão no SBT/Alterosa. A partir das 16h45, Cleber Machado narra o jogaço, que terá comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos (arbitragem), além de Fred Ring na apresentação.

Direto do estádio Giuseppe Meazza, na Itália, João Venturi faz as reportagens. Após o apito final, o torcedor poderá acompanhra pelo site e YouTube do SBT Sports (https://www.sbt.com.br/jornalismo/sbt-sports) a “Futlive”, com a repercussão desse jogo e do outro duelo do dia, entre PSV Eindhoven e Borussia Dortmund.