Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Marte e Vênus em Aquário lhe traz grande energia criativa aplicada ao setor material e financeiro. Suas energias estão intensas e lhe levam a ter ação integrada ao senso de valor. Prazer e alegria na vivência dos prazeres materiais. Sua capacidade de agir de maneira inovadora e lucrar está aumentada. Busque também as vibrações sensuais e prazerosas como forma de integração.

Leia também o horóscopo para os outros signos



Marte e Vênus em Aquário

Marte e Vênus fazem conjunção hoje no signo de Aquário. Este é um excelente período para aplicar a energia criativa na área comunicativa, novas ideias e questões inovadoras. Grande mobilização de ação e valor no campo coletivo. Energia fértil que traz frutos futuristas, progressistas e que devem ser partilhados com o coletivo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique