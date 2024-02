Marte e Vênus em Aquário

Marte e Vênus fazem conjunção hoje no signo de Aquário. Este é um excelente período para aplicar a energia criativa na área comunicativa, novas ideias e questões inovadoras. Grande mobilização de ação e valor no campo coletivo. Energia fértil que traz frutos futuristas, progressistas e que devem ser partilhados com o coletivo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, está em Aquário conjunto a Vênus. Sua ação tende a ser mais transgressora, inovadora, futurista e alternativa. Seus esforços em prol do coletivo e de ter liderança e motivação nos grupos será alta. Vênus lhe facilita a ação mais harmoniosa e levando todos em consideração. Criatividade para vida virtual, projetos e amizades.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)





Vênus, sua regente, está em Aquário conjunta a Marte. Seu senso de valor próprio aplicado à carreira será alto e lhe pede uma visão mais alternativa e voltada para o futuro. Marte lhe auxilia trazendo mais ímpeto e coragem para estabelecer seu valor profissional com criatividade. Período de forte produtividade e capacidade de realizar metas.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



A conjunção de Marte e Vênus em Aquário lhe traz grande energia criativa aplicada à expansão e capacidade de buscar novos rumos. Sua fé e coragem são muito mobilizadas e se sentirá mais audacioso neste período. Mercúrio, seu regente, também está neste setor, portanto suas energias pessoais trazem grande ímpeto criativo para se aventurar em novas possibilidades.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A conjunção de Marte e Vênus em Aquário lhe traz grande energia criativa aplicada à troca emocional profunda, sexualidade e bens compartilhados. Busque vivenciar a própria sexualidade de maneira mais livre, criativa e curativa. Suas emoções ganham um misto de intensidade e harmonia. Reciclagem de como usa suas energias básicas.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A conjunção de Marte e Vênus em Aquário lhe traz grande energia criativa aplicada no setor dos relacionamentos e parcerias. Excelente momento para ter tanto iniciativa quanto receptividade. Busque viver seu lado mais intenso e romântico, mas também com um tom inovador e racional. Criatividade na troca com os outros e no amor.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A conjunção de Marte e Vênus em Aquário lhe traz grande energia criativa aplicada à vida material e seu funcionamento. Excelente momento para fazer trabalhos criativos e agir conforme seu valor no trabalho. Energia intensa aplicada ao corpo, portanto busque também cuidar bem da saúde, tanto com ação quanto com prazer. Mercúrio, seu regente, também está neste setor; suas forças criativas lhe pedem serviço e trabalho.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, está em Aquário conjunta a Marte. Você estará num período muito fértil e criativo. Sua expressão pessoal ganha força - você viverá com muito mais intensidade seu lado lúdico e criativo. Seu lado mais vaidoso e romântico também está muito ativo, podendo lhe trazer boas vivências românticas. Poder pessoal tanto receptivo quanto ativo em alta.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte, seu regente, está em Aquário conjunto a Vênus. Sua ação no nível pessoal será grande, inovadora e visando quebrar padrões. Busca pelo senso de lar pessoal e individualidade. Vênus lhe auxilia a trazer maior empatia e diplomacia para seu processo de individuação no campo pessoal e/ou familiar. Energia pessoal e magnética muito forte e criativa, lhe possibilitando realizar grandes coisas no campo da vida pessoal.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



A conjunção de Marte e Vênus em Aquário lhe traz grande energia criativa aplicada ao campo mental e intelectual. Excelente período para iniciar estudos e buscar novas ideias e visões de mundo. Estará muito mais disposto a interagir com as pessoas à sua volta e pode encontrar o amor sem perceber. Comunicação tanto assertiva quanto diplomática.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



A conjunção de Marte e Vênus em Aquário lhe traz grande energia criativa aplicada ao setor material e financeiro. Suas energias estão intensas e lhe levam a ter ação integrada ao senso de valor. Prazer e alegria na vivência dos prazeres materiais. Sua capacidade de agir de maneira inovadora e lucrar está aumentada. Busque também as vibrações sensuais e prazerosas como forma de integração.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A conjunção de Marte e Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande energia criativa aplicada à sua vida pessoal e individualidade. Sua energia estará radiante neste período, lhe permitindo agir muito fielmente aos seus valores. Estará vibrando tanto no masculino quanto feminino, trazendo equilíbrio para seu senso de individualidade.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A conjunção de Marte e Vênus em Aquário lhe traz grande energia criativa aplicada ao setor espiritual, subconsciente e emocional. Sentirá uma forte vibração amorosa vinda dos planos mais sutis. Meditações e vivências energéticas criativas lhe serão muito úteis para criar a realidade que deseja. Inspiração e ação artística, emocional, psíquica e espiritual.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique