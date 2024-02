Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A conjunção de Marte e Vênus em Aquário lhe traz grande energia criativa aplicada à vida material e seu funcionamento. Excelente momento para fazer trabalhos criativos e agir conforme seu valor no trabalho. Energia intensa aplicada ao corpo, portanto busque também cuidar bem da saúde, tanto com ação quanto com prazer. Mercúrio, seu regente, também está neste setor; suas forças criativas lhe pedem serviço e trabalho.

Marte e Vênus em Aquário

Marte e Vênus fazem conjunção hoje no signo de Aquário. Este é um excelente período para aplicar a energia criativa na área comunicativa, novas ideias e questões inovadoras. Grande mobilização de ação e valor no campo coletivo. Energia fértil que traz frutos futuristas, progressistas e que devem ser partilhados com o coletivo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique