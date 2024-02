Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, está em Aquário conjunto a Vênus. Sua ação tende a ser mais transgressora, inovadora, futurista e alternativa. Seus esforços em prol do coletivo e de ter liderança e motivação nos grupos será alta. Vênus lhe facilita a ação mais harmoniosa e levando todos em consideração. Criatividade para vida virtual, projetos e amizades.

Leia também o horóscopo para os outros signos



Marte e Vênus em Aquário

Marte e Vênus fazem conjunção hoje no signo de Aquário. Este é um excelente período para aplicar a energia criativa na área comunicativa, novas ideias e questões inovadoras. Grande mobilização de ação e valor no campo coletivo. Energia fértil que traz frutos futuristas, progressistas e que devem ser partilhados com o coletivo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique