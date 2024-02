Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você está sendo chamado a buscar mais seu senso de valor próprio e agora isto pode ser muito curativo. Saia das dependências e projeções negativas dos outros. Depender de forma material e/ou emocional excessiva do outro pode ser um problema. Busque seu lado guerreiro para vencer no mundo material. Cura pelo reconhecimento que tem valor próprio e merecimento, devendo cultivar essa energia.

Cura da individualidade

Ocorre hoje a conjunção exata de Quíron e Nodo Norte em Áries. Estamos sob o Eixo Nodal Áries-Libra, nos pedindo que busquemos mais nossa própria individualidade e iniciativa, saindo da dependência excessiva do outro e de suas opiniões ou aprovação. Quíron aqui nos remete a possíveis dores ligadas à rejeição de si mesmo, da individualidade, coragem, assertividade e/ou posicionamento. Busque agora curar e sanar tais feridas através do reconhecimento de si mesmo, vivendo com coragem, sabendo se posicionar e agindo por si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique