Cura da individualidade

Ocorre hoje a conjunção exata de Quíron e Nodo Norte em Áries. Estamos sob o Eixo Nodal Áries-Libra, nos pedindo que busquemos mais nossa própria individualidade e iniciativa, saindo da dependência excessiva do outro e de suas opiniões ou aprovação. Quíron aqui nos remete a possíveis dores ligadas à rejeição de si mesmo, da individualidade, coragem, assertividade e/ou posicionamento. Busque agora curar e sanar tais feridas através do reconhecimento de si mesmo, vivendo com coragem, sabendo se posicionar e agindo por si mesmo.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A conjunção de Quíron e Nodo Norte no seu signo (solar ou ascendente) lhe marca uma profunda cura. Você é chamado a buscar mais sua individualidade e força pessoal, saindo dos excessos de querer agradar demais, depender da opinião alheia ou do que o outro acha que seria o certo. Cuide de si mesmo e da sua energia, se curando ao ser fiel a si mesmo e suas próprias iniciativas e visões.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O momento lhe pede que busque cura no campo mais transcendental e espiritual de si mesmo. Este é o momento de se abrir para sua sensibilidade com coragem e encarar o que foi jogado para debaixo do tapete (em especial raivas, individualidade e iniciativa). Ficar preso às formas, excesso crítico ou dureza mental será um erro. Busque a amplidão da vida e se cure. Meditações, terapias e afins lhe serão úteis no processo.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A sua busca no momento deve ser a de se curar a partir do buscar novas ideias, amplidão, um sendo de identidade junto a grupos e na sua atuação coletiva. Ficar nos excessos de si mesmo de forma preguiçosa será um erro. Busque seu papel de transformação e auxílio para o coletivo. Ter a mente aberta agora para novas formas de ver a si mesmo e a vida será curativo, lhe auxiliando numa grande renovação pessoal.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Seu caminho de cura agora é resgatar sua força, autonomia e coragem na carreira, uso da autoridade e no mundo material. Ficar preso a emoções negativas e do passado será um erro, em especial caso esteja exageradamente complacente nestas emoções. Busque agora exercer sua autoridade sobre si mesmo, estabeleça limites, mostre a si mesmo que dá conta de amadurecer e lidar com a vida lá fora. Tudo isso lhe trará cura e integração pessoal.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A vida lhe convida a buscar agora mais amplidão, novos horizontes e possibilidades com coragem e iniciativa. Ficar preso na dúvida, no mental ou nas opiniões alheias será um erro. Busque se curar a partir do cultivo da fé na vida e em si mesmo. Busque novidades, estudos, viagens e tudo aquilo que possa lhe agregar mais. Se permitir estas possibilidades será algo muito curativo e lhe facilitará encontrar a si mesmo.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O momento lhe convida a um aprofundamento emocional. Busque ter coragem para encarar suas feridas emocionais mais profundas. Ficar preso a situações materiais estagnadas, valores antigos ou cristalizados será um erro. Busque entender que deve partilhar, mas que existem também limites neste sentido. Saiba respeitar seu campo emocional, refinando a qualidade das trocas. Questões de heranças, transformações e mudanças podem ser benéficas.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Você é chamado agora a buscar mais o outro em sua vida. Busque a cura a partir da iniciativa em contactar os outros, viver o amor romântico e a vida social. Ficar preso em si mesmo e nas idealizações pessoais será um erro. Busque esta cura também tendo mais iniciativa em prol da paz, harmoniza e na defesa daquilo que é bom, justo e verdadeiro. A autenticidade pode ser justamente o que falta para curar as relações.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Seu caminho de vida agora é o de buscar a vida material. Está se curando a partir da iniciativa de trabalhar e expandir suas possibilidades materiais. Também os cuidados com o corpo físico são imprescindíveis aqui, devendo fazer atividade física e se alimentar bem. Ficar nos sonhos e idealizações, mas sem prática, será um grande erro. Tenha iniciativa nas tarefas e esteja na lida com o mundo material para se curar.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O momento lhe pede que se volte mais para si mesmo, curando a fidelidade pessoal e vivendo de acordo com sua consciência. Ficar preso na visão de amigos, grupos ou nas idealizações e ideias do coletivo será um erro. A vida lhe pede coragem para ser você mesmo e assumir seu poder pessoal. Cure a si mesmo sendo assertivo e tomando as rédeas da própria vida.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



A vida lhe convida agora a olhar mais para dentro, sentir mais e se curar através do reconhecimento e integração de feridas emocionais. Ficar em excesso voltado para carreira, o mundo lá fora ou numa visão hiper pragmática e racional será um erro. Olhe para seus medos, questões familiares, raivas guardadas e desenvolva tais conteúdos. Cura pelo acolhimento e reconhecimento da própria sensibilidade.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Seu caminho agora passa muito pela cura de seu lado comunicativo. Você é chamado a se curar a partir de um senso de fala e comunicação muito próprio. Ficar parado por conta de ideologias, crenças coletivas ou dogmas limitantes pode ser um erro. Sua fala deve ser assertiva, mas também curativa (e não agressiva). Se autorize a falar o que for necessário e sob seu próprio ponto de vista.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Você está sendo chamado a buscar mais seu senso de valor próprio e agora isto pode ser muito curativo. Saia das dependências e projeções negativas dos outros. Depender de forma material e/ou emocional excessiva do outro pode ser um problema. Busque seu lado guerreiro para vencer no mundo material. Cura pelo reconhecimento que tem valor próprio e merecimento, devendo cultivar essa energia.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique