Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu caminho agora passa muito pela cura de seu lado comunicativo. Você é chamado a se curar a partir de um senso de fala e comunicação muito próprio. Ficar parado por conta de ideologias, crenças coletivas ou dogmas limitantes pode ser um erro. Sua fala deve ser assertiva, mas também curativa (e não agressiva). Se autorize a falar o que for necessário e sob seu próprio ponto de vista.

Cura da individualidade

Ocorre hoje a conjunção exata de Quíron e Nodo Norte em Áries. Estamos sob o Eixo Nodal Áries-Libra, nos pedindo que busquemos mais nossa própria individualidade e iniciativa, saindo da dependência excessiva do outro e de suas opiniões ou aprovação. Quíron aqui nos remete a possíveis dores ligadas à rejeição de si mesmo, da individualidade, coragem, assertividade e/ou posicionamento. Busque agora curar e sanar tais feridas através do reconhecimento de si mesmo, vivendo com coragem, sabendo se posicionar e agindo por si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique