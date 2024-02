Integrante do Sexteto Sucupira, formado por músicos de diversos estados residentes no Rio de Janeiro, Will Magalhães planeja turnê de divulgação do disco solo

Nascido em Barbacena e radicado no Rio de Janeiro desde 2014, o guitarrista, compositor, arranjador e produtor musical Will Magalhães acaba de lançar “Impressões”, seu primeiro álbum, que traz cinco faixas autorais e a regravação de “Blackbird”, dos Beatles, com arranjo feito por ele. Will é um dos integrantes do sexteto carioca Sucupira.

“Sou da primeira turma da escola Bituca – Universidade de Música Popular, de 2004. De lá até hoje, sempre servi aos artistas com os quais toquei, seja fazendo arranjos, ajudando na produção das músicas, produzindo shows ou fazendo direção musical. Quando veio a pandemia, durante a qual ficamos reclusos, tive a oportunidade de gravar esse disco, devido à Lei Aldir Blanc.”

O guitarrista conta que tinha “fragmentos de músicas, trechos, compassos, enfim, músicas inacabadas” sobre os quais se debruçou em casa, em Barbacena, durante o confinamento, e assim foi “estruturando tudo, música por música”.

Ele finalizou o trabalho com o produtor musical Nema Antunes, e os dois convidaram então um time de músicos para gravar o disco. “Como tinha a verba da Lei Aldir Blanc, decidi que iria gravar no estúdio da Bituca, porque havia uma poesia com a escola, afinal foi lá que me profissionalizei como músico e pude ter mais contato com o Clube da Esquina, a MPB, música instrumental e o jazz.”

Participações especiais

As participações especiais são de Marcelo Martins (sax), Breno Mendonça (sax), Fernanda Santanna (vocal). “É um disco de música instrumental, mas optei por colocar vocais melódicos em algumas faixas. E há faixa que tem uma estrofe cantada, mas que depois é toda instrumental. Uma das minhas referências para isso é o baixista e compositor Arthur Maia (1962-2018), que tinha isso nas suas músicas. Às vezes, botava um trecho de letra e o restante instrumental”, diz.

Além de Arthur Maia, Will cita como suas referências para o disco Toninho Horta, o guitarrista Ricardo Silveira, o grupo de música instrumental Azimuth, e os estrangeiros Pat Metheny e Smart Pups.

Will já tocou no “Savassi Festival” com o Sexteto Sucupira. “Ele é formado por músicos de vários estados, mas que residem no Rio de Janeiro. Minha vontade, assim que passar o carnaval, é disparar os contatos, sentar com a produtora e buscar esses festivais, porque o disco ficou muito legal. Também estou com uma ótima banda, formada por André Fróes (bateria), André Vasconcelos (baixo), Dudu Farias (teclados), Breno Mendonça (sax) e eu na guitarra. Esse é o quinteto que pretendo levar para a estrada para divulgar o disco”, afirma.

“IMPRESSÕES”

• Will Magalhães

• Sete faixas

• Disponível nas plataformas digitais