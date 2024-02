Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O momento lhe instiga energias transformadoras no geral com a conjunção de Marte e Plutão no seu signo (solar ou ascendente). Este momento lhe instiga um aprofundamento em sua força e individualidade. Lembre-se de se priorizar e fazer o que é importante para si mesmo. Se permita vivenciar este profundo renascimento, saindo de velhos padrões e mentalidades para renascer em sua essência verdadeira.





Energias transformadoras

A conjunção de Marte com Plutão em Aquário traz para o momento energias de intensidade e transformação. Muito em especial nas questões coletivas podemos ver ações intensas e profundas. Devemos ter cuidado, porém, com excessos de agressividade ou ação calculista. Bem usado, este trânsito nos permite transformar e renascer, quebrando com padrões mentais massificados e buscando um aprofundamento pessoal.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique