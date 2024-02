Energias transformadoras

A conjunção de Marte com Plutão em Aquário traz para o momento energias de intensidade e transformação. Muito em especial nas questões coletivas podemos ver ações intensas e profundas. Devemos ter cuidado, porém, com excessos de agressividade ou ação calculista. Bem usado, este trânsito nos permite transformar e renascer, quebrando com padrões mentais massificados e buscando um aprofundamento pessoal.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Marte, seu regente, faz conjunção a Plutão. Você passa por transformações intensas, em especial na forma como age perante grupos, amigos e no coletivo. Você tende a ser um natural fator de transformações por onde passa e agora estará mais apropriado disto. Necessidade de diferenciação de ideias coletivas, grupos ou pessoas que não estejam alinhados com sua individualidade e propósito profundo.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O momento lhe instiga energias transformadoras, em especial na carreira, autoridade e realizações materiais. Pode sentir agora a vontade de mudar radicalmente de área ou então aprofundar suas ações em prol do que já faz. Seja como for, este momento lhe propicia aumento de poder para fazer as mudanças. Conflitos com figuras de autoridade podem ocorrer, mas deve estar atento à forma como lida com tais situações.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O momento lhe instiga energias transformadoras, muito em especial em seus planos futuros. Busque ventilar ideias e mudar cursos de ação, caso necessário. Também velhas crenças e visões de mundo podem estar caindo por terra e você deve buscar uma renovação intensa. Questionamentos de fé, estudos e novas possibilidades lhe instigando intensamente.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O momento lhe instiga energias transformadoras no campo emocional. Será preciso sair da estagnação e se permitir fluir junto das eminentes mudanças do momento. Se permita reciclar o que sente, saindo de velhas mágoas e emoções tóxicas. Momento para se renovar e lembrar que mudanças podem ser muito benéficas e produtivas. Reciclagem de seu senso de ação, individualidade e capacidade de fazer por si mesmo.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O momento lhe instiga energias transformadoras, muito em especial nas relações, no amor romântico, parcerias e vida social. Pode estar enxergando melhor o lado mais desafiador destas relações e precisará buscar um senso mais apurado de identidade e ideias nestes contextos. Busque se libertar de relações opressoras e tenha mais clareza de como interage e reage frente às demandas alheias.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O momento lhe instiga energias transformadoras, muito em especial ligadas à vida material. Será preciso mudar a forma como age no trabalho, na rotina e/ou nos cuidados com a saúde. Deve sair do lugar comum e reconhecer a raiva como combustível para se ter mais proatividade e assertividade na lida material. Desafio de romper com velhos hábitos e rotinas.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O momento lhe instiga energias transformadoras, em especial na forma como se expressa. Você está descobrindo que pode e deve ser fiel a si mesmo, buscando seu lugar ao sol. Pode se sentir motivado a mudar radicalmente sua expressão e criatividade. Lembre-se que deve ser fiel à própria consciência. Mudanças na relação com filhos, nos romances e na interação social.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A conjunção de ambos os seus regentes lhe instiga suas naturais energias transformadoras. Aqui, em especial, está se libertando de questões do passado, crenças familiares, antigos lugares de segurança, emoções nocivas e antigas. Este é um período muito transformador que lhe instiga a resgatar sua individualidade através da liberação de conteúdos passados.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O momento lhe instiga energias transformadoras, muito em especial no campo mental. Você passa agora por quebras de ideias e conceitos, devendo ter flexibilidade e a cabeça aberta. Aprofundamento na vontade de estudar coisas novas e profundas. Necessidade de maior individualidade perante irmãos, parentes e/ou vizinhos. Sua comunicação ganha um tom de veracidade e assertividade.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O momento lhe instiga energias transformadoras, muito em especial no campo material. Está sendo levado a se desfazer de velhos bens e valores estagnados, devendo cooperar para com o processo de renovação. Também está aprofundando na necessidade de agir mais em prol de si mesmo e se valorizar. Mudanças intensas em prol de uma vida mais próspera e abundante.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O momento lhe instiga energias transformadoras no geral com a conjunção de Marte e Plutão no seu signo (solar ou ascendente). Este momento lhe instiga um aprofundamento em sua força e individualidade. Lembre-se de se priorizar e fazer o que é importante para si mesmo. Se permita vivenciar este profundo renascimento, saindo de velhos padrões e mentalidades para renascer em sua essência verdadeira.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O momento lhe instiga energias transformadoras, muito em especial no campo emocional. Questões subconscientes são mobilizadas para que você se liberte de conteúdos emocionais antigos e estagnados. Aprofundamento no campo espiritual. Busque meditações e terapias mais catárticas e transformadoras. Mudanças internas que levam a novos horizontes e possibilidades na vida.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique