TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O momento lhe instiga energias transformadoras, em especial na carreira, autoridade e realizações materiais. Pode sentir agora a vontade de mudar radicalmente de área ou então aprofundar suas ações em prol do que já faz. Seja como for, este momento lhe propicia aumento de poder para fazer as mudanças. Conflitos com figuras de autoridade podem ocorrer, mas deve estar atento à forma como lida com tais situações.





Energias transformadoras

A conjunção de Marte com Plutão em Aquário traz para o momento energias de intensidade e transformação. Muito em especial nas questões coletivas podemos ver ações intensas e profundas. Devemos ter cuidado, porém, com excessos de agressividade ou ação calculista. Bem usado, este trânsito nos permite transformar e renascer, quebrando com padrões mentais massificados e buscando um aprofundamento pessoal.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique