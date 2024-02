Usher irá se apresentar no intervalo do Super Bowl 2024

O próximo domingo (11/2) é dia do Super Bowl, a final da liga de futebol americano nos Estados Unidos. Os times San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs vão disputar o título. Mas, para muita gente, o intervalo do jogo é o que importa, já que sempre há uma apresentação musical. Em 2024, o show é do rapper Usher.

Esta será a segunda vez que o cantor fará o Halftime Show. A primeira foi em 2011, quando foi convidado pela banda Black Eyed Peas. O americano, vencedor de oito Grammys, contou que sua apresentação de 15 minutos será um tributo a grandes negros do R&B que inspiraram sua carreira.

O show foi anunciado em setembro. Na época, o cantor declarou que o Super Bowl com ele “era como se isso estivesse destinado a acontecer”. A apresentação é realizada em parceria da NFL, que é a liga de futebol americano, Apple Music e Roc Nation – empresa comandada por Jay-Z que é parceira da liga e organiza os shows do intervalo há quatro anos.

No dia da apresentação, Usher vai lançar seu novo álbum, “Coming Home”. Além de Usher, o jogo terá apresentações de Reba McEntire, cantando o hino nacional, Post Malone, e outros. No ano passado, o show ficou por conta de Rihanna, causando um frisson nas redes sociais.

Qual o cachê do Super Bowl?

Usher não receberá cachê pela apresentação. Na verdade, desde 1967, nenhum artista recebeu dinheiro para cantar no palco que é considerado o maior do mundo. De acordo com a revista Forbes, os artistas recebem um valor simbólico, definido pela “escala sindical”, o que equivaleria a U$ 1 mil.

O cachê é irrelevante perto da exposição conquistada pelos artistas no Super Bowl, que pode impulsionar a venda de álbuns e turnês. No ano passado, o show atraiu 117,8 milhões de telespectadores simultâneos, o maior número da história da TV, de acordo com a Forbes.

A 58ª edição do Super Bowl será transmitida no Brasil pela RedeTV, às 20h30, no horário de Brasília. O evento será narrado por Marcelo do Ó, com os comentários de Gabriel Golim e Veronica Teixeira.