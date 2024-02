A megaestrela Taylor Swift, a torcedora mais famosa do Kansas City Chiefs, conseguirá assistir ao seu namorado Travis Kelce no Super Bowl, mesmo com um show marcado na noite anterior em Tóquio, afirmou a embaixada do Japão nos Estados Unidos na última sexta-feira (2).

Os fãs da diva pop estão há dias tentando adivinhar como Swift faria para conciliar o próximo final de semana: ela tem uma apresentação em Tóquio, com sua consagrada turnê "Eras Tour", horas antes do jogo do Chiefs - time em que Kelce atua como ala fechada - contra os 49ers de San Francisco, em Las Vegas.

No entanto, a embaixada japonesa em Washington tomou medidas para tranquilizar o público.

"Apesar das 12 horas de voo e das 17 horas de diferença de fuso horário, a Embaixada pode 'Speak now' (um dos álbuns da artista, 'falar agora', em português) com confiança para dizer que, se ela sair de Tóquio na noite após o show, deverá chegar em Las Vegas antes do Super Bowl começar", diz a legação diplomática em sua conta na rede social X (ex-Twitter).

Em uma postagem que brinca com os nomes dos álbuns de Swift, a embaixada revela que sua equipe é fã da cantora.

"(...) Queríamos confirmar que todos os preocupados podem ficar 'Fearless' ('sem medo') sabendo que esta talentosa artista pode surpreender o público japonês e chegar a Las Vegas para apoiar os Chiefs quando entrarem em campo vestidos de 'Red' ('vermelho')", acrescenta, fazendo referências a outras obras da artista.

A postagem foi recebida com entusiasmo e perplexidade pelos usuários da rede social.

"Em algum lugar da embaixada japonesa nos Estados Unidos, há um 'swiftie' (como são conhecidos os seguidores da cantora) trabalhando na comunicação que teve o melhor dia de trabalho de sua vida", comentou uma conta.

A presença de Swift aumentará o interesse no Super Bowl, cuja edição LVIII ocorrerá em 11 de fevereiro.

No meio de seu romance florescente com Kelce, ela também tem comparecido a uma série de jogos da NFL, o que tem trazido um novo grupo de fãs para o esporte mais popular dos Estados Unidos.

Este ano, a cantora quebrou recordes na indústria com sua turnê, que deve arrecadar quase US$ 2 bilhões (R$ 49 bilhões na cotação atual).

Além disso, no domingo (4), ela pode se tornar a artista com mais prêmios de "Álbum do Ano" na história do Grammy.

bur-st/caw/arm/dbh/ms/tt