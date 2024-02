A 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes acabou no último final de semana, mas o Itaú Cultural Play exibe cinco curtas que ficaram em cartaz na cidade histórica mineira. “Até o último sopro” (SP), de Benjamin Medeiros, aborda a música popular de fuzhou, no Nordeste da China, e a luta do professor Song Xiping para preservá-la. “Ramal” (MG), de Higor Gomes, mostra jovens motociclistas de General Carneiro, em Sabará, e suas manobras.





O curta “Jaci” (CE), de Bruno Lobo La Loba, acompanha moça solitária que tenta concluir maquete em meio a problemas estruturais de sua casa. “Rei da ciranda pesada” (PE), de Cíntia Lima, mostra o trabalho do cirandeiro João Limoeiro. “Kila & Mauna” (CE), de Ella Monstra, realizado por pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, fala sobre a amizade de Kila, Mauna e Triz, que sofre um baque quando Triz desaparece. Os filmes ficarão em cartaz até 9 de fevereiro e podem ser acessados gratuitamente em https://www.itauculturalplay.com.br/