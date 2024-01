Se chamarmos pelo nome Victor Silva de Lima em meio às batalhas de rap do Viaduto Santa Tereza, poucos saberão quem é. Já se Chris MC for o nome proferido, é certeza de que a grande maioria conseguirá citar sucessos do artista.

Com 27 anos e forjado nos duelos de MC’s na Região Central de Belo Horizonte, junto de sua irmã e também rapper Clara Lima, Chris se firmou no cenário do rap nacional a partir de 2019 e fez sucesso nos capítulos do medley “Poesia acústica”, da Pineapple Storm, sua atual produtora.

Voz que se tornou característica do R&B brasileiro e das chamadas “love songs”, o rapper conquistou o público falando sobre amor. Neste início de ano, ele volta a tratar do tema e derramar palavras apaixonadas na segunda parte de seu disco “Romântico”, que estará disponível a partir desta segunda (29/1) nas plataformas digitais.

“A maioria das faixas é um cara falando sobre uma paixão de um jeito que ele ainda não conhece. Eu escrevo rápido e estava muito apaixonado quando fiz as canções”, comenta Chris MC.

A primeira parte de “Romântico” foi lançada em novembro passado, com nove músicas. Na capa, Chris anda por um caminho de rosas, situado num universo de cor roxa. Na segunda parte, que tem o mesmo número de faixas do anterior, o cantor encontra sua parceira, o que o inspira a se jogar ainda mais no romantismo.

“Hoje em dia, as coisas são bem imediatas. Eu não escutaria um álbum de 18 músicas. Por exemplo, quando você está na escola e vê que o texto é grande, já dá uma preguiça de ler. Eu queria que todo mundo tivesse a mesma experiência que eu tive compondo e pensando no conceito junto com a minha equipe. Por isso dividi em duas partes”, diz Chris.



IDENTIFICAÇÃO



“Esse foi o trabalho com que eu mais me identifiquei na vida. Eu sempre me acostumei a fazer as coisas meio que por osmose, saca? Essa é a primeira vez em que eu estou levando um projeto tão a sério assim, a ponto de me magoar de não ter os resultados esperados. É um disco feito com muito amor e dedicação, dei meu máximo”, afirma.

Seguindo na linha das batidas melódicas, Chris aponta que há muito o que se esperar do atual projeto, mas garante que no processo de feitura desse trabalho não deixou de lado sua identidade já conhecida.

“Mudou muita coisa. Desde o jeito que eu gravo até a forma que eu quero que as minhas rimas cheguem para as pessoas. O que não muda é que eu não perdi, de maneira alguma, essas melodias mais puxadas pro R&B, que é a minha referência maior”, pontua.

Quando questionado de onde vem o dom de escrever com o coração, o cantor volta o olhar para a sua casa, para que possa explicar. “Eu cresci muito próximo da minha mãe, que é uma pessoa romântica e sempre tratou a gente (os filhos) com muito carinho. Se eu cantasse trap falando merda, ela não iria nem escutar. Então falo de amor para ela me ouvir”, explica.



PARCERIAS

O novo lançamento do belo-horizontino traz grandes parcerias do rap nacional. Orochi, Caio Luccas, JayA Luuck, G.A., Aka Rasta e CJOTA foram convidados a participar do projeto. O que guiou Chris na escolha de cada um dos parceiros foi o mesmo motivo: a amizade.

“O Flávio (Orochi) é meu amigo de muitos anos. Nós nos conhecemos quando ele veio disputar a final do Duelo de MC’s aqui em BH (em 2015). Ele tinha 15 anos, como minha irmã. Ela também foi finalista. Temos fotos juntos dessa época e fomos criando uma amizade. O G.A eu conheci nas batalhas e é um moleque com quem também tenho vínculo”, cita.

“O Aka Rasta me convidou pra participar do álbum dele, e quando estava fazendo o meu, pensei que seria uma escolha perfeita para acrescentar. O CJOTA é daqui de BH, canta R&B e tem um trabalho que eu já acompanho há um tempo. Então eu quis trazer para perto pessoas que já faziam parte do meu convívio e que eu admiro”, completa.

Com planos para shows e turnês, o rapper está animado com as perspectivas para o ano de 2024. “Eu quero trazer um show novo, com uma estrutura mais elaborada. Estamos pensando nisso já tem um tempo e eu espero que as músicas caiam na boca do povo para que a gente possa realizar isso da melhor maneira possível.”

“ROMÂNTICO- PARTE 2”

Chris MC

Pineapple StormTV (9 faixas)

Disponível nas plataformas digitais a partir desta segunda-feira (29/1)

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes