Nesta terça-feira (23/1), sai a lista dos concorrentes às 23 categorias do Oscar 2024. “Oppenheimer”, sobre o pai da bomba atômica, é o favorito como campeão de indicações, incluindo as de melhor filme e melhor diretor, para Christopher Nolan. "Barbie", de Greta Gerwig, está cotado, apesar de não ter cumprido as expectativas nas premiações desta temporada. Foi o campeão de bilheteria do ano passado, faturando US$ 1,4 bilhão.

Entre os longas mais cotados para a disputa do prêmio estão “Assassinos da Lua das Flores”, de Martin Scorsese; a crônica surreal “Pobres criaturas”, de Yorgos Lanthimos; e a comédia dramática “Os rejeitados”, de Alexander Payne, estão entre os mais cotados.

O anúncio ocorrerá a partir das 10h30 (horário de Brasília), nos sites oscar.com e oscars.org, além das redes sociais Instagram e Facebook (@theacademy), YouTube e TikTok (@oscars). A festa do Oscar está marcada para 10 de março, em Los Angeles







Na categoria de melhor direção, devem ser indicados Christopher Nolan e Martin Scorsese. Também estão cotados Yorgos Lanthimos, Greta Gerwig e Alexander Payne. Emma Stone (“Pobres criaturas”), Lily Gladstone (“Assassinos da Lua das Flores”) e Carey Mulligan (“Maestro”) são dadas como certas na disputa do Oscar de melhor atriz.

Leia mais sobre as apostas para o Oscar 2024

Já a lista de indicados à estatueta de melhor ator deve contemplar Cillian Murphy (“Oppenheimer”) e Paul Giamatti (Os rejeitados”). Bradley Cooper (“Maestro”), Jeffrey Wright (“American fiction”) e Colman Domingo (“Rustin”) também estão no páreo.