Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz mente e ação alinhadas no setor dos relacionamentos. É possível que tenha de ter conversas importantes na qual sejam estabelecidos limites e senso de individualidade dentro da parceria. Mas deve fazer tudo isso sob o colorido capricorniano da disciplina, realismo e maturidade. Impulsos nas relações podem existir, mas busque encarar os fatos com objetividade.

Ação e pensamento alinhados

A conjunção de Mercúrio e Marte no signo de Capricórnio traz para o momento um alinhamento de pensamentos e ação de forma coesa, ambiciosa e ordenada. Somos chamados a agir com realismo, mas também flexibilidade, assim como a pensar de forma pragmática, mas também assertiva. Momento para se estar no comando de sua vida e escolhas a partir de um senso de amadurecimento pessoal.



Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique