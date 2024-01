Ação e pensamento alinhados

A conjunção de Mercúrio e Marte no signo de Capricórnio traz para o momento um alinhamento de pensamentos e ação de forma coesa, ambiciosa e ordenada. Somos chamados a agir com realismo, mas também flexibilidade, assim como a pensar de forma pragmática, mas também assertiva. Momento para se estar no comando de sua vida e escolhas a partir de um senso de amadurecimento pessoal.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Marte, seu regente, se encontra com Mercúrio e lhe propicia mente e ação alinhadas em prol de sua carreira e realizações mundanas. Estará bem mais cheio de iniciativa e ideias, mas sem perder o tom de disciplina e realismo no processo. Assuma mais sua autoridade e faça as escolhas que forem mais adequadas ao seu crescimento, prosperidade e realização.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe traz mente e ação alinhadas em prol de crescimento futuro, expansões e aventuras. Estará mais disposto a correr atrás do que precisa e se renovar. Pode ocorrer também questionamentos a doutrinas e dogmas rígidos, o que pode lhe ser muito benéfico e libertador. Sua intuição também é mobilizada num ritmo intenso, esteja atento.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, se encontra com Marte no seu setor emocional profundo. Este momento lhe traz ímpeto para transformar e se libertar de padrões emocionais rígidos. Há maior clareza quanto a emoções e isso deve ser usado ao seu favor. Intensidade nas vivências afetivas e/ou sexuais, mas contanto haja independência e senso de limites no processo.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



O dia de hoje lhe traz mente e ação alinhadas no setor dos relacionamentos. É possível que tenha de ter conversas importantes na qual sejam estabelecidos limites e senso de individualidade dentro da parceria. Mas deve fazer tudo isso sob o colorido capricorniano da disciplina, realismo e maturidade. Impulsos nas relações podem existir, mas busque encarar os fatos com objetividade.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe traz mente e ação alinhadas em prol da vida material. Estará muito produtivo e cheio de ideias junto de ímpeto de realização. Busque canalizar essa força para cumprir rotinas, inovar no trabalho e buscar boas formas de exercitar seu corpo físico. Atenção no ímpeto nas relações de trabalho. Busque disciplina para realizar suas metas com realismo.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Marte e lhe traz maior consciência de seu poder pessoal e expressão única. Está mais diligente e fazendo escolhas alinhadas à própria consciência. Os romances podem ser intensos e rápidos. Jogos podem lhe atiçar no lado mais competitivo também, mas lembre-se de ser flexível quando necessário. Força e voz de comando em alta.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O dia de hoje lhe traz mente e ação alinhadas em seu campo emocional e pessoal. Algumas raivas podem ser mobilizadas no campo emocional, familiar e subjetivo, mas devem ser entendidas também pelo diálogo e raciocínio. Necessidade de se ter mais individualidade e expressar isso na convivência próxima. Busque realismo para lidar com suas emoções, mas de forma proativa.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte, seu regente, se encontra com Mercúrio e lhe traz maior assertividade comunicativa e e mental. Estará se comunicando com muita autenticidade, mas lembre-se de ser também pragmático e realista. Intensidade nos estudos e comunicações em alta. Também necessidade de se aparar arestas com irmãos, parentes e/ou vizinhos, mas deve fazê-lo com maturidade e respeito.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe traz mente e ação alinhadas em prol de seu crescimento material e financeiro. Estará bem mais ambicioso e lutando por melhorias. Mas deve também ser flexível e buscar alternativas. Busque estudar seus padrões de gastos financeiros para se planejar melhor, evitando usos impulsivos de seus recursos. Afirme e comunique seus talentos.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe traz mente e ação alinhadas com Mercúrio e Marte juntos no seu signo (solar ou ascendente). Está muito conectado à sua individualidade e expressando e comunicando isso com mais clareza, mas sem perder seu natural senso de realismo e limites. Momento que lhe faz questionar quem você é e buscar por escolhas mais autênticas e alinhadas consigo.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe traz mente e ação alinhadas no seu setor subconsciente. Excelente momento para limpar seus conteúdos emocionais e se libertar. Deixe ir velhas ideias cristalizadas, assim como ações rígidas, permitindo maior fluxo de entrega à vida. Excelente momento para afirmações, mantras e uso da força eficaz magnética e de bastidores.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe traz mente e ação alinhadas no campo social e coletivo. Estará bem mais aguerrido nas comunicações, mas cuidado para não comprar brigas desnecessárias. Busque colocar seu ponto de vista com maturidade e autoridade justa. Busca por interações autênticas e luta por aquilo que é justo. Bom momento para dar sua contribuição para um mundo melhor.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique