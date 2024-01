Margaret Simon não é uma criança crente tradicional; não cumpre ritos, nem vai a templos, muito menos sabe qualquer oração. Filha de pai judeu e mãe cristã, não há nenhuma imposição da família para que ela siga essa ou aquela religião. Porém, prestes a completar 12 anos, muitas dúvidas começam a surgir.



O que é Deus? Onde Ele fica? Ele realmente nos escuta?



Margaret não sabe responder a essas perguntas, mas fala com Ele mesmo assim, e fala sobre tudo. A menina não quer se mudar para Nova Jersey, ao mesmo tempo que deseja ter seios grandes e menstruar o mais rápido possível.



Com essa charmosa mistura de religião, amadurecimento e descobertas sobre o próprio corpo, “Crescendo juntas” é um filme que te faz sorrir do início ao fim.



E não se deixe enganar pelo título mal-adaptado, já que, em inglês, o longa é homônimo ao livro de Judy Blume no qual foi baseado, “Ei, Deus, está aí? Sou eu, a Margaret”.



Por meio das situações engraçadas pelas quais Margaret passava, a autora falou sobre absorventes, sobre beijar meninos e até mesmo sobre viajar sozinha quando se é pré-adolescente.



Sutiã PP



Em paralelo à questão religiosa, Margaret anseia por um corpo mais maduro, invejando, nas palavras dela, todas as meninas que têm seios e que usam sutiã maior que o tamanho PP.



Não é somente Abby Ryder Fortson que interpreta brilhantemente a personagem principal, o filme tem um elenco estrelado: Rachel McAdams, Benny Safdie e Kathy Bates. Esta não é uma comédia adolescente como as outras, apesar de ter elementos convencionais do gênero.



A narração, por exemplo, é um deles, mas é subvertido pelo fato de Margaret falar com Deus e não com a audiência. Ou quase.



Apesar de Margaret Simon “testar” todos os tipos de religião – judaísmo, catolicismo, presbiterianismo –, ela pede a Deus um sinal a cada culto, confessando que o momento em que mais sente a presença Dele é quando está sozinha.



Por conta disso, Margaret não quer fazer parte das brigas de família, não quer ser convertida. Em momento catártico perante os pais e avós, afirma que não acredita em Deus.



É aí que percebemos que Margaret fala com Ele querendo falar com ela mesma. Em conversas informais com o divino, ela reflete sobre a própria vida, buscando em um guia o que ela busca para si.



Há um único momento em que a narração é dirigida ao outro: o professor, que a incentivou a escrever um projeto sobre espiritualidade. Ela se nega, dizendo que a religião só traz conflitos.



Porém, em um dos momentos finais, a conexão com o divino e com ela mesma é restabelecida por meio do cuidado e do amor, sentimentos que, teoricamente, deveriam ser a base de qualquer religião. Infelizmente, a vida não imita a arte por completo. (Isabella Faria)



“CRESCENDO JUNTAS”

EUA, 2023. Direção de Kelly Fremon Craig. Com Abby Ryder Fortson, Rachel McAdams, Kathy Bates. Filme disponível na HBO Max.