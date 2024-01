O apresentador da Rede Minas Adriano Falabella morreu na madrugada deste sábado (13/1), aos 71 anos. Ele estava internado no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital João XVIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Adriano Falabella comandava o programa Enciclopédia do Rock e apresentou o programa Auto Falante juntamente com Terence Machado durante 20 anos. Ele foi um nome importante no cenário de crítica musical do rock. Era muito conhecido pelos codinomes 'Get Crazy' e 'Enciclopédia do Rock'.

Adriano tinha um quadro de septicemia, devido a um absesso dental que afetou a garganta. Durante a internação, apresentou problemas nos rins e no fígado e foi operado duas vezes.

A Rede Minas divulgou uma nota de pesar na manhã deste sábado lamentando a morte do apresentador. “A Empresa Mineira de Comunicação e a Rede Minas se solidarizam com parentes e amigos do nosso querido apresentador Adriano Falabella, que faleceu, em Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (13) aos 70 anos.”

Nenel, criador do programa Baixa Gastronomia, relembrou, em entrevista ao Estado de Minas, o legado de Adriano Falabella. “Ele realmente era um enciclopédia e em uma era pré-Google. Apesar de que ele tinha informação que nem no Google estava. Era impressionante conversar com ele. A gente se encontrava muito no Bar do João (um bar de rock) e tocava nas caixas de som, geralmente, rock dos anos 60, 70 e 80 e era um show conversar com ele. Dava aulas e contava histórias”, relembrou.

O apresentador do Alto Falante, Terence Machado publicou no instagram mensagem sobre a morte do amigo. "Descanse em paz. Obrigado por tudo!", escreveu o jornalista.

Postagem de Terence Machado no Instagram sobre a morte de Adriano Reprodução/Instagram

O corpo de Adriano Falabella vai ser velado a partir das 13h, até as 17, na Santa Casa, Rua Domingos Vieira 367, em BH.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen