Guignard será tema de exposição no Palácio das Artes em fevereiro. Na foto, ele dá aula no Parque Municipal de BH

Este 2024 começa com o otimismo deixado por 2023 nas artes visuais de Minas. O Instituto Inhotim, por exemplo, registrou aumento de 43% nas visitações entre 2022 e o ano passado, quando ficaram em cartaz mostras dedicadas a Abdias Nascimento. A expectativa agora é alcançar público recorde, batendo 400 mil visitantes até dezembro.



A Fundação Clóvis Salgado (FCS) continuará apostando na mineiridade. Em 29 de fevereiro, será aberta mostra em homenagem ao pintor Alberto da Veiga Guignard, o homem que mudou as artes visuais em Minas por meio de seu trabalho e de sua escola, que funcionou no Parque Municipal de BH nos anos 1940 e 1950.



Em 2023, a FCS apostou no conceito “Gerais”, por meio da exposição “Origem e gesto”, inspirada no Vale do Jequitinhonha. “Nunca tivemos público tão expressivo nos espaços administrados pela fundação. Isso mostra que olhar para dentro, valorizar aquilo que nós somos em relação a este mundo globalizado, faz muita diferença”, afirma Sérgio Rodrigo Reis, presidente da FCS.



“É preciso valorizar as Gerais, a região periférica do estado à qual pouco nos referimos. Sempre falamos da centralidade das Minas, onde a gente está, mas pouco se fala do território fascinante à margem desse processo”, observa Reis.



Atualmente, estão em cartaz na FCS as exposições “De tudo se faz canção”, de Vania Mignone; “Quero amar quem acenda uma fogueira comigo às 7 da manhã”, de Ana Elisa Gonçalves, Ana Paula Sirino, Danielle dos Anjos, Daiely Gonçalves, Desirée dos Santos, Elizabeth Ramos, Josiane Souza, Maria Auxiliadora, Mônica Maria, Rebeca Amaral e Andréa Rodrigues; “Madeira doce água áspera”, de Davi de Jesus do Nascimento; “O corte e o fio”, de Julia Geiser; e coletiva de alunos de artes plásticas da Escola Guignard.



A Casa Fiat de Cultura abre o ano com programação de férias e visitas temáticas à exposição “Arte brasileira”, em cartaz até fevereiro, que reúne 200 obras do acervo do Museu de Arte da Pampulha (MAP).

Fotografia em destaque

A primeira visita, em 13 de janeiro, terá o tema “Pelos metais de Minas”. Em 27 deste mês, “Lentes do mundo” homenageará o Dia Nacional da Fotografia, que será comemorado na próxima segunda-feira. Ações educativas vão explorar fotos da mostra “Arte brasileira”, debatendo escolhas, enquadramentos e técnicas de revelação.



No Memorial Minas Vale, segue em cartaz a exposição “Imagens que não se conformam”, que reúne peças da coleção do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) em diálogo com obras de artistas contemporâneos.



“Foi a primeira vez que o crânio do Homem de Lagoa Santa voltou para Minas Gerais. Isso tem uma simbologia muito grande”, diz Wagner Tameirão, diretor do Memorial, defendendo a importância de valorizar a memória dentro dos espaços culturais.



O Centro Cultural Unimed-BH Minas anuncia para o próximo dia 13 o lançamento do catálogo da exposição “A qualquer fagulha”, de José Bento, com palestra do curador Rafael Perpétuo, das 10h às 12h. A mostra fica em cartaz até 14 de janeiro.

INHOTIM

Em Brumadinho. De terça a sexta, das 9h30 às 16h30;

sábado, domingo e feriado, das 9h30 às 17h30. R$ 50

(inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla.

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

Av. Afonso Pena, 1.537, Centro. De terça a sábado, das

9h30 às 21h; domingo, das 17h às 21h. Entrada franca.

CASA FIAT

Praça da Liberdade, 10, Funcionários. Terça a sexta,

das 10h às 21h; sábado e domingo, das

10h às 18h. Entrada franca.

MEMORIAL MINAS VALE

Praça da Liberdade, 640, Funcionários.

Terça, quarta, sexta e sábado, das

10h às 17h30; quinta, das 10h às

21h30; domingo, das 10h às 15h30.

Entrada franca. Reabre nesta quarta-feira.

CENTRO CULTURAL UNIMED-BH MINAS

Rua da Bahia, 2.244, Funcionários.

De terça a sábado, das 10h às 22h;

domingo, das 11h às 19h.

Entrada franca.