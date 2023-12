Ao que parece, Hollywood, que ainda lida com o impacto da pandemia de covid e das recentes greves, não deve oferecer uma aguardada enxurrada de filmes em 2024.

Muitas produções originalmente previstas para o ano que está chegando foram adiadas para 2025 — incluindo o próximo Missão: Impossível ,de Tom Cruise, e a live action Branca de Neve, da Disney.

Dito isto, o ano ainda trará um leque significativo de títulos nas telonas, desde os candidatos ao Oscar no início do ano até os favoritos das férias escolares do meio do ano e grandes lançamentos do segundo semestre.

Veja a seguir a nossa lista de 24 filmes para assistir em 2024.

Alguns deles ainda não têm título oficial em português, então mantivemos os nomes originais em inglês.

1. One Life, com Anthony Hopkins

WARNER BROS. Anthony Hopkins como Nicholas Winton em 'One Life'

No período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, Nicholas Winton foi uma figura fundamental para salvar a vida de centenas de crianças, a maioria delas judias.

Ele organizou uma série de viagens de trem para que elas pudessem escapar da então Tchecoslováquia ocupada e chegar ao Reino Unido.

O filme detalha seu trabalho heróico no final dos anos 1930, bem como suas reflexões na velhice, quando sua história não contada foi revelada ao público no programa That's Life, da BBC, em 1988.

Johnny Flynn e Anthony Hopkins interpretam Winton na juventude e na velhice.

2. Pobres Criaturas, com Emma Stone

SEARCHLIGHT PICTURES Emma Stone estrela o filme do diretor grego Yorgos Lanthimos

Emma Stone interpreta uma mulher que embarca em uma jornada de descobertas emocionais e sexuais na adaptação muitas vezes surreal do diretor Yorgos Lanthimos para o livro de Alasdair Gray.

O filme ganhou o prêmio máximo no Festival de Cinema de Veneza em setembro e espera-se que esteja firme na disputa pelo prêmio de melhor filme no Oscar.

Emma Stone também é uma das favoritas ao prêmio de melhor atriz.

3. Meninas Malvadas

PARAMOUNT PICTURES O elenco de 'Meninas Malvadas, o Musical'

Meninas Malvadas teve muitas versões nas últimas décadas.

Começou a partir do livro Queen Bees and Wannabes (sem tradução em português) que foi em parte a base para o famoso filme de comédia de 2004. Esse filme explorou de forma hilária as pressões das panelinhas e da adaptação imposta aos jovens no ensino médio.

Depois disso, foi transformado em um musical da Broadway, que agora reencarna neste novo filme. Tina Fey, que escreveu e estrelou o filme original, está de novo a bordo, 20 anos depois.

4. Os Rejeitados

FOCUS FEATURES Dominic Sessa, Da'Vine Joy Randolph e Paul Giamatti em 'The Holdovers'

Na década de 1970, um professor rabugento de uma escola exclusiva para meninos se vê tendo que cuidar, contra a sua vontade, de um grupo de alunos que não pode voltar para casa nas férias.

O filme mostra o diretor e roteirista Alexander Payne reunido com Paul Giamatti, quase 20 anos depois de Sideways - Entre Umas e Outras.

Os Rejeitados é um provável candidato a melhor filme no Oscar. Giamatti pode muito bem entrar na disputa pelo prêmio de melhor ator, enquanto Da'Vine Joy Randolph, que interpreta a administradora do refeitório da escola, é uma das favoritas ao prêmio de melhor atriz coadjuvante.

5. Todos Nós Desconhecidos, com Paul Mescal

SEARCHLIGHT PICTURES Andrew Scott e Paul Mescal em cena de 'Todos Nós Desconhecidos'

Esta história de amor e perda é estrelada por Andrew Scott e Paul Mescal como dois homens que vivem em um edifício quase vazio e que lentamente iniciam um relacionamento.

O personagem de Scott, Adam, ainda está processando a morte de seus pais, e seu luto se manifesta de uma forma incomum, mas comovente. Ambas as estrelas poderiam muito bem estar na disputa de prêmios por este filme.

6. A Cor Púrpura

WARNER BROS. Fantasia Barrino como Celie em 'A Cor Púrpura'

Segunda adaptação do romance de Alice Walker, esta é uma versão para as telas grandes de um musical de sucesso da Broadway. A história de uma jovem negra norte-americana criada na zona rural da Geórgia nos anos 1900 é estrelada por Fantasia Barrino como a personagem central Celie, ao lado de Taraji P Henson e Danielle Brooks.

Steven Spielberg, que dirigiu a primeira versão cinematográfica, retorna aqui como produtor, ao lado de Quincy Jones e Oprah Winfrey. A então relativamente desconhecida Oprah estrelou o original de 1985.

7. Zona de Interesse

O filme do diretor Jonathan Glazer sobre o Holocausto analisa os acontecimentos do dia a dia na vida familiar do comandante do campo de concentração de Auschwitz.

Livremente baseado no romance de 2014 de Martin Amis, seu foco na banalidade do mal levanta questões difíceis sobre como pessoas aparentemente comuns podem se envolver na prática de atos malignos.

O interesse crescente do filme desde sua estreia em Cannes pode fazer com que ele tenha um desempenho particularmente bom nos Baftas, o principal prêmio britânico do cinema, e no Oscar.

8. American Fiction

Jeffrey Wright interpreta um escritor que luta para despertar nas pessoas interesse em seus livros sobre história da Grécia. Mas as editoras com as quais ele tem de lidar estão interessadas apenas em escritores negros que escrevem histórias clichês sobre negros.

Frustrado, ele tenta envergonhá-los escrevendo um livro cheio de estereótipos — problemas familiares, música rap, tráfico de drogas etc — mas fica surpreso e chocado quando o livro se torna um grande sucesso.

O filme de estreia do roteirista e diretor Cord Jefferson ganhou o prêmio principal no Festival Internacional de Cinema de Toronto. Todos os vencedores desse prêmio nos últimos 10 anos receberam uma indicação de melhor filme no Oscar.

9. Bob Marley: One Love

Uma cinebiografia sobre o lendário cantor, que acompanha sua vida desde sua ascensão à fama na década de 1960 até sua morte no início dos anos 1980. Kingsley Ben-Adir estrela como Marley, Lashana Lynch interpreta sua esposa Rita.

Entre os produtores do filme estão o filho de Bob Marley, Ziggy, a filha Cedella e sua esposa Rita, enquanto James Norton interpreta Chris Blackwell, o fundador da Island Records, que ajudou a fazer do reggae um sucesso mundial.

10. Duna: Parte 2, com Timothée Chalamet e Zendaya

WARNER BROS. Timothée Chalamet e Zendaya em 'Duna: Parte 2'

Originalmente planejado para ser lançado em 2023, Duna 2 teve que ser adiado por causa das greves em Hollywood.

Embora o filme tenha sido finalizado e teoricamente pudesse ter sido lançado conforme planejado, as estrelas não foram autorizadas a realizar trabalhos promocionais durante a greve, o que o levou a ser adiado para o ano seguinte.

O primeiro filme foi um sucesso espetacular. Esta segunda parte deve mostrar o restante do romance épico escrito por Frank Herbert. Timothée Chalamet e Zendaya retornam, enquanto os recém-chegados à trama incluem Florence Pugh como Princesa Irulan.

11. Back to Black

FOCUS FEATURES Marisa Abela como Amy Winehouse em 'Back To Black'

Amy Winehouse é amplamente reconhecida como um dos maiores talentos musicais da história do Reino Unido, com dezenas de milhões de discos vendidos e inúmeros prêmios.

Esta cinebiografia é dirigida por Sam Taylor-Johnson e estrelada pela queridinha da indústria Marisa Abela como Winehouse. Os produtores do filme prometem que o filme mostrará o "extraordinária personalidade, criatividade e honestidade" de Winehouse.

12. O Dublê, com Ryan Gosling

UNIVERSAL PICTURES Ryan Gosling como Colt Seavers em 'O Dublê'

Ryan Gosling assumirá o papel principal em um filme inspirado num programa clássico de TV dos anos 1980, então estrelado por Lee Majors como o dublê e caçador de recompensas Colt Seavers.

A trama mostra Seavers tentando desvendar uma conspiração complexa após um acidente que quase acabou com sua carreira.

13. Furiosa: Uma Saga Mad Max, com Anya Taylor-Joy

WARNER BROS. Anya Taylor-Joy em 'Mad Max'

O diretor e roteirista George Miller tem assinado filmes da franquia Mad Max intermitentemente por mais de 40 anos, intercalados, é claro, com filmes bastante diferentes, como o comovente Babe - O Porquinho Atrapalhado.

O anterior Mad Max: Estrada da Fúria, foi o quarto da série. Estrelado por Tom Hardy e Charlize Theron, ganhou seis Oscars.

Esta quinta visita ao mundo de Mad Max mostra as origens da heroína Furiosa, desta vez interpretada por Anya Taylor-Joy.

14. Divertida Mente 2

Esta é uma sequência do sucesso de bilheteria Divertida Mente, da Pixar, de 2015, que mostrou como Riley, de 11 anos, era influenciada e controlada por suas principais emoções — alegria, raiva, medo, nojo e tristeza.

Nesta continuação, Riley se tornou uma adolescente, e as coisas parecem destinadas a ficar ainda mais difíceis quando uma nova emoção surge para se juntar às outras — ansiedade!

15. The Bikeriders, com Austin Butler

FOCUS FEATURES Austin Butler em 'The Bikeriders'

Os "Vândalos" são um clube de motociclistas do meio-oeste dos Estados Unidos. O filme acompanha mudanças do grupo, que se transforma de um bando de forasteiros amantes de bicicletas em algo muito mais sinistro.

O filme teve boas críticas depois de ser exibido em festivais de cinema e é estrelado por Austin Butler, Jodie Comer e Tom Hardy.

16. Meu Malvado Favorito 4

Meu Malvado Favorito 3 arrecadou mais de US$ 1 bilhão (R$ 4,9 bilhões) de bilheteria global em 2017, então esta nova sequência parecia inevitável.

Os detalhes do enredo ainda são escassos, mas houve boatos de que os filhos adotivos do ex-supervilão Gru (Steve Carell) se envolveriam mais profundamente na liga antivilões de Gru e sua esposa Lucy (Kristen Wiig).

17. Deadpool 3

Deadpool, o anti-herói desbocado, pode ser uma espécie de ponto fora da curva entre as estrelas dos quadrinhos das telonas. Mas ele foi abraçado pelos fãs.

Nesta sequência ainda sem nome, Ryan Reynolds retorna como Deadpool, e é acompanhado por Hugh Jackman reprisando seu papel de Wolverine na série X-Men.

18. Alien: Romulus

Este será o nono filme da série de filmes Alien. O filme é ambientado entre o primeiro e aterrorizante Alien - O Oitavo Passageiro original e sua sequência cheia de ação, Aliens - O Resgate.

Pouco se sabe sobre o enredo, mas espera-se que, como sempre, apresente xenomorfos - alienígenas selvagens que se reproduzem usando abraços faciais para implantar seus óvulos em corpos vivos.

Ridley Scott, que dirigiu o primeiro filme da série, está como produtor. Fede Álvarez, o uruguaio por trás do remake de 2013 de A Morte do Demônio, dirige.

19. Beetlejuice - Os Fantasmas Se Divertem 2

Beetlejuice - Os Fantasmas Se Divertem original, estrelado por Michael Keaton como um fantasma desagradável contratado para ajudar a assustar os moradores de uma casa, foi lançado em 1988.

Muitos do elenco original estão de volta para esta continuação, incluindo Keaton, Winona Ryder e Catherine O'Hara. Juntando-se a eles estará a estrela de Wandinha Jenna Ortega, que nem era nascida quando o original foi lançado.

20. Coringa 2, com Joaquin Phoenix e Lady Gaga

TODD PHILLIPS/INSTAGRAM/WARNER BROS. Lady Gaga e Joaquin Phoenix no segundo Coringa

Joaquin Phoenix ganhou o Oscar de melhor ator por sua interpretação do aspirante a comediante Arthur Fleck no primeiro Coringa, de 2019. No final do filme, o vimos confinado no Asilo Arkham.

O trailer desta sequência (no original, Joker: Folie à Deux) revela que ele ainda está encarcerado, mas construindo uma relação com sua psiquiatra, Dra. Harleen Quinzel (Lady Gaga), antes de finalmente escapar, fazendo com que o relacionamento deles se intensifique enquanto ela, por sua vez, se torna a Arlequina.

21. Paddington no Peru

Os dois primeiros filmes de Paddington estão entre os filmes britânicos mais queridos da última década, graças à sua narrativa afetuosa e calorosa.

Em Paddington no Peru, o urso regressa à América do Sul para visitar a sua tia Lucy, que agora vive um lar para ursos aposentados. Ben Whishaw está de volta como a voz de Paddington, ao lado dos personagens regulares da série Hugh Bonneville, Julie Walters e Jim Broadbent.

22. Venom 3, com Tom Hardy

Este é o terceiro filme estrelado por Tom Hardy como Eddie Brock, um tenaz jornalista investigativo cujo corpo também abriga uma forma de vida alienígena simbiótica. Isso dá a ele superpoderes e um alter ego cruel.

Pouco foi revelado sobre o que acontece nesta continuação, que nesta fase nem tem um título definitivo em inglês. O filme marca a estreia na direção de Kelly Marcel, que escreveu os dois primeiros filmes de Venom, bem como Walt nos Bastidores de Mary Poppins e a adaptação para o cinema de 50 Tons de Cinza.

23. Gladiador 2

Continuando o original de 2000, esta sequência é centrada em Lucius, que vimos pela última vez como o jovem sobrinho de Commodus, interpretado por Joaquin Phoenix no primeiro filme.

O Lucius mais velho, interpretado por Paul Mescal, retorna depois de mais de uma década na selva. Os estreantes no elenco incluem Denzel Washington e Pedro Pascal, enquanto Connie Nielsen e Derek Jacob, que estavam no original, estão de volta.

24. Wicked

A história de Elphaba Thropp, de pele verde, filha do líder de Munchkinland, e como ela se tornou a temida Bruxa Má do Oeste já encantou fãs de teatro em todo o mundo.

E esta adaptação cinematográfica do musical de sucesso foi dividida em duas partes para a tela grande, com a segunda parte prevista para lançamento no final de 2025.

Cynthia Erivo interpreta Elphaba, e outros membros do elenco incluem Ariana Grande, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum e a vencedora do Oscar Michelle Yeoh.