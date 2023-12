Encerrado de vez o confinamento imposto pela pandemia, músicos voltaram aos palcos este ano redobrando o fôlego de 2022, marcado pelo clima de retomada após a proibição de eventos coletivos como shows e festivais.



Artistas ingressam em 2024 com mais trabalho ainda. Aos 80 anos, Marcos Valle é exemplo disso. Com respeitável carreira internacional, o cantor e compositor carioca vai se dividir entre o Brasil e o exterior.



“Em março e agosto, provavelmente farei turnês na Europa e depois nos Estados Unidos”, conta, revelando que encerrou este 2023 com duas apresentações na casa de shows carioca Blue Note. “Em fevereiro, farei três shows no Sesc Pompeia”, informa.

Haja fôlego. “Tenho um disco de inéditas pronto para ser lançado mais para o meio do ano, tanto no Brasil quanto exterior. E músicas que serão gravadas com Otto, Arnaldo Antunes, Nando Reis e Céu. Outra canção será gravada pela Alaíde Costa”, conta Marcos. “Meus planos são estar com saúde, paz, tranquilidade, serenidade e harmonia na vida para fazer isso tudo.”

Mônica Salmaso planeja levar o show "Minha casa" para todo o Brasil Dani Gurgel/divulgação



A cantora Mônica Salmaso – que brilhou ao dividir o palco com Chico Buarque na turnê “Que tal um samba?” – já está de viagem marcada para os Estados Unidos e Europa.



Em 24 de fevereiro, ela leva para o Rio de Janeiro o show “Minha casa”, apresentado em São Paulo. “Já desenhamos uma turnê e vamos tentar captar recursos. Todos os esforços serão para conseguirmos viajar com este show, inclusive para BH. Seguirei com os projetos paralelos, mas essa é a prioridade, pois é um trabalho novo e bonito com muito significado para mim”, diz Mônica.

Disco e novela

Violeiro, cantor, compositor e ator, Gabriel Sater planeja, antes de tudo, concluir o sexto álbum de carreira, “Faróis do sertão”. Três lançamentos ligados a esse projeto ocorrerão de janeiro a março.



“Em janeiro, chega também a minha releitura de ‘Você vai gostar’, a famosa 'Casinha branca', de Elpídio dos Santos”, diz Gabriel. Estão nos planos dele um disco instrumental e o sonho de gravar DVD com o maestro João Carlos Martins e orquestra.

Gabriel Sater volta às novelas, lança o disco "Faróis do sertão" e a releitura de "Casinha branca" Estevam Avellar/Globo/divulgação



No início de 2024, Sater volta às novelas, depois do sucesso como Trindade em “Pantanal”, em 2022. Ele vai fazer o papel de Rachid em “Renascer”, remake da TV Globo que substituirá “Fogo e paixão”.



Os planos do vocalista Rodrigo Suricato não se limitam a palcos e estúdios. Além da nova turnê da banda Barão Vermelho, ele se dedicará ao ensino de música. Vai lançar um curso de violão folk e afinações alternativas. “Com material inédito no Brasil”, anuncia.

Fim do preconceito



O cantor e compositor Nasi, fundador da banda Ira!, torce para que o novo ano ponha fim ao discurso depreciativo dos artistas que se espalhou pelo país nos últimos anos.



“Em 2024, espero que parte infelizmente significativa dos brasileiros pare de ver os artistas – os músicos, como no meu caso – como pessoas que vivem na mamata, com a ajuda do Estado, com privilégios”, diz.



“Para cada artista famoso, existem milhares que não tiveram a sorte ou a coincidência de estar no lugar certo, com as pessoas certas e na hora certa. Então, a vida de artista é de sacrifício, de abnegação, de fé, às vezes com mais derrota do que sucesso”, conclui.