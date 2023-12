Mesmo que você não faça parte do grupo daqueles que trocam memes, certamente já se deparou com algum ao navegar nas redes sociais. Os memes já fazem parte da cultura dos brasileiros, seja em forma de vídeo, texto ou imagem. Eles viralizam na web e ultrapassam os limites do território nacional. Veja alguns que movimentaram a internet em 2023.

"Não Goustei, asmei"



Quem nunca se deparou com um comentário desse. Conhecido como rei do kuduro, o cantor angolano Príncipe Ouro negro é o responsável pelo hit que virou meme. Após o sucesso com a música Hoje é o meu aniversário, estou de parabuáins.



A frase ganhou fama logo depois do cantor experimentar um pudim de leite condensado no programa Rango Bravo, apresentado pelo comediante Diogo Defante, no youtube.

Suquinho de Maracujá

Em maio, Arthur Pires, de 6 anos, viralizou após um vídeo no qual ele aparece feliz tomando um suco de “murucujá” ao som de um funk. Nas redes sociais, a publicação acumula mais de 96 milhões de visualizações.



Chico



Chico se tu me quiseres! Após o lançamento da música Chico, feita por Luísa Sonza para Chico Moedas, o influencer traiu a cantora em um banheiro de bar, no Rio de Janeiro. O namoro que durou quatro meses, rendeu muitos memes com o refrão da canção.

Chico se tu me quiseres, sou dessas mulheres, que gostam de gastar — Alice (@oisumida_) September 14, 2023

Chico se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar… — camyllinha série A? (@Camyzcrvg) December 14, 2023

Ai que delícia o verão



O hit da cantora Marina Sena gerou muitos comentários, devido a onda de calor que atingia os estados brasileiros. Mesmo antes do início do verão, os termômetros chegaram em uma máxima de 40° C, atingindo altas temperaturas.

Ai que castigo o verão

A gente queima o ombrin

A gente baixa a pressão — ittuhca (@ittuhca) December 14, 2023

ai que calor o verão ???????????? — ruiva doce ?? (@auburncomputing) September 8, 2023

Ai que horrível verão a gente queima o ombrin a gente morre no chão ???? — Alexandre Böbel (@alexandre_bobel) December 18, 2023

Taylor Swift

A cantora Taylor Swift marcou presença no Brasil em novembro com a turnê The Eras Tour, marcada por tragédias, onda de calor e arrastões. Após toda a repercussão, a internet não perdoou e logo apelidou a tour como “Já Eras Tour”.

Já Eras Tour pic.twitter.com/UaTQtdWtxz — Gabriel Braz (@brazgabr_iel) November 19, 2023

Attenzione Pickpocket



Monica Poli, que vive em Veneza, viralizou nas redes sociais em 2023 com a voz inconfundível, alertando turistas com roubos no local. Ela faz parte do grupo “Cittadini Non Distratti”, em que gravam e gritam pela cidade quando há presença de ladrões. Poli ficou conhecida pela frase “Attenzione, pickpocket”.

“Fake Natty”



O termo Fake Natty (falso natural, em português) movimentou as redes após o nutricionista brasiliense Rodrigo Góes publicar vídeos analisando o físico das pessoas. Por meio das gravações, Rodrigo verifica se a musculatura foi conquistada ou não com o uso de anabolizantes. No vídeo abaixo ele analisa o cantor Gusttavo Lima:



Larissa Manoela

Após entrevista da atriz no programa do Fantástico em que ela denunciava os pais por abuso patrimonial, um trecho marcou a internet e logo virou meme. Larissa mostrou com exclusividade momentos em que mandava mensagem para os responsáveis para comprar as coisas, como por exemplo, um milho na praia.

Que a partir de hoje essa cena possa ser mais recorrente: Larissa Manoela feliz na praia com seu milho. pic.twitter.com/v5qKYLRell — α??x (@alexlimareal) August 14, 2023

esse mês eu tô igual a larissa manoela, se eu precisar de 5 reais pra roer uma espiga de milho, eu não tenho quem me arrume. — Heloíza (@eumialyy) December 22, 2023

BBB

No início do ano, uma das participantes do reality, a Marília, natural de Natal, chorava em um dos quartos da casa com medo do paredão, mas Fred Nicácio foi consolar e a frase dita repercutiu. “Fica calma! Você tem sangue de Maria bonita”.

Submarino



Junho deste ano, um submarino foi usado para levar turistas milionários até os destroços do Titanic que desapareceu no Oceano Atlântico. Antes da confirmação da morte dos cinco tripulantes, os internautas tornaram o caso alvo de piada.

eu esperando a carteira de um milionário do submarino começar a boiar pic.twitter.com/CPOOIqXZcz — Adriano Marchioni (@marchionao) June 22, 2023

Neymar

Após rumores de que Neymar teria traído Bruna Biancardi, o jogador fez um pedido de desculpas por meio das redes sociais. O texto fala sobre a exposição da ex-namorada e confirma o erro cometido. "Errei. Errei com vocês", escreveu. Logo, a internet não perdoou e a fala virou meme.

Errei, fui Neymar — Nadya Fernandes (@NadyaFernande29) December 17, 2023

Errei fui Neymar, não comprei o item na promoção e não tem mais ???? — Bibi ???????? (@biancaraisa) December 21, 2023

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins