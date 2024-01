CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua Minguante lhe traz sabedoria e discernimento no contato com grupos, amizades e com o coletivo. Saiba se relacionar dentro do seu próprio tempo e ritmo emocional. Algumas amizades, grupos ou identificações coletivas podem cair por terra agora, mas isso é benéfico para que você consiga ter veracidade no contato humano. Saturno, seu regente, facilita o processo trazendo comunicação realista e objetiva.







Leia também o horóscopo para os outros signos

Deixando ir apegos

A Lua Minguante entra em Escorpião, nos trazendo a necessidade de purgar e deixar ir velhas emoções, apegos e carências tóxicas. Se permita nos próximos dias deixar ir apegos desnecessários. O trígono a Saturno traz um tom de maturidade facilitado ao processo. A oposição a Júpiter em Touro nos faz questionar crenças e posicionamentos nas relações afetivas e parcerias. O sextil a Marte em Capricórnio traz foco realista para encaminhar tais emoções.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique