Deixando ir apegos

A Lua Minguante entra em Escorpião, nos trazendo a necessidade de purgar e deixar ir velhas emoções, apegos e carências tóxicas. Se permita nos próximos dias deixar ir apegos desnecessários. O trígono a Saturno traz um tom de maturidade facilitado ao processo. A oposição a Júpiter em Touro nos faz questionar crenças e posicionamentos nas relações afetivas e parcerias. O sextil a Marte em Capricórnio traz foco realista para encaminhar tais emoções.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua Minguante te pede agora maior desapego de questões emocionais, em especial na partilha, sexualidade ou em emoções desafiadoras. Busque se desapegar o máximo que puder, deixando a bagagem emocional tóxica fluir embora. O sextil a Marte, seu regente, mostra que você está bem mais determinado e com ação madura para passar bem por estes dias.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua Minguante lhe traz agora a necessidade de se desapegar de emoções ligadas às parcerias, casamento e/ou vida social. Velhos apegos, carências, ciúmes e emoções tóxicas afins devem ser escoadas. Busque enxergar o outro com mais objetividade. A oposição a Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembra que você deve ter foco em si mesmo, seus princípios e capacidade de se bancar em seus valores.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua Minguante lhe pede agora maior desapego quanto às questões do mundo material, rotinas, velhos hábitos e métodos. Busque ser flexível e adaptável, fazendo o que for possível. Emoções tóxicas devem ser escoadas para que você se limpe e alcance melhores estados de saúde. Momento para desapegar e buscar novas perspectivas logo adiante.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua Minguante, sua regente, lhe pede agora maior desapego quanto às suas identificações de ego ou de querer tudo à sua maneira. Busque maior sabedoria e calma em ser você mesmo, sem reatividade. A vida lhe pede agora maior autodomínio, realismo e capacidade de usar sua força individual com maturidade e discernimento, crescendo e amadurecendo.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Minguante lhe traz agora maior desapego quanto a questões emocionais, pessoais e/ou familiares. Busque se desapegar de dramas, interações tóxicas e emoções manipuladoras. Este é um momento de reciclagem emocional que lhe permite renascer. O momento lhe faz crescer para além de antigas estruturas emocionais, buscando segurança antes de tudo em si mesmo.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua Minguante lhe pede agora desapego quanto a antigas ideias e padrões de pensamento. Deve evitar repetições obsessivas, buscando sabedoria e interiorização que quebrem ciclos mentais viciosos. Este é um momento de transformação profunda e você precisa cooperar com o processo, largando de conceitos fixos e se permitindo adaptabilidade nos conceitos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Minguante lhe traz agora a necessidade de se desapegar de velhos valores, bens, posses ou situações estagnadas. Busque deixar ir aquilo que já não tem mais nada a ver com a pessoa que você está se tornando. O momento lhe propicia maior senso de expansão e aventura no campo das mudanças, lhe facilitando deixar a velha casca ir embora e abraçar o novo.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que ative seu natural dom de desapego e transformação. Deve deixar ir os velhos aspectos de si mesmo e de antigas identificações de quem você achar que é, abraçando o novo eu que nasce em breve. O sextil a Marte, seu regente, lhe facilita ter foco e maturidade no campo mental e seguir adiante com seus planos e projetos para este ano.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Minguante lhe pede agora desapego de questões emocionais, subconscientes, psicológicas e/ou espirituais. Os próximos dias lhe pedem que deixe ir padrões de destrutividade e outras emoções tóxicas. Excelente para terapias e processos catárticos. A oposição a Júpiter, seu regente, mostra que o foco em atividades físicas, tarefas rotineiras e no mundo material pode ser uma excelente ferramenta de sublimação de tais emoções.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua Minguante lhe traz sabedoria e discernimento no contato com grupos, amizades e com o coletivo. Saiba se relacionar dentro do seu próprio tempo e ritmo emocional. Algumas amizades, grupos ou identificações coletivas podem cair por terra agora, mas isso é benéfico para que você consiga ter veracidade no contato humano. Saturno, seu regente, facilita o processo trazendo comunicação realista e objetiva.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Minguante lhe pede desapego de velhas estruturas, hierarquias, posições sociais, trabalhos e/ou compromissos sem sentido, Busque sair de uma visão dura e enrijecida da vida, deixando ir o que já não traz mais segurança verdadeira. O aspecto facilitado a Saturno, seu regente, mostra que você está mais seguro de seu senso de valor próprio e não aceitando qualquer coisa.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Minguante lhe pede mais desapego quanto a antigas crenças, formas religiosas, estudos superiores, viagens, visões de mundo ou metas futuras. Se permita interiorização para ter sabedoria e desapego ao enxergar tais temas. Você está bem mais maduro e realista, o que facilita o processo. Júpiter, seu regente, lhe facilita o fluir de ideias racionais, lhe flexibilizando os posicionamentos e escolhas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique