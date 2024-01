PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este ano lhe pede foco em cultivar prosperidade e materializar seus talentos. Vá com muita garra em busca de se realizar no plano material, cultivar talentos e ganhar mais. Saturno está o ano todo no seu signo (solar ou ascendente), lhe mobilizando em suas ambições e lhe amadurecendo a relação com as realizações materiais e uso de sua autoridade.

Ano Novo

Feliz Ano Novo!!! 2024 será regido pelo planeta Saturno, nos trazendo um ano de responsabilidade e compromisso, mas também muitas possibilidades de realização e colheita de plantios anteriores. Saturno o ano todo em Peixes nos pede deixar ir estruturas enrijecidas, ao mesmo tempo que nos auxilia a gestar novas possibilidades. Ano de foco nas energias pessoais, em que cada um deve achar seu propósito pessoal com coragem e assertividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique