Ano Novo

Feliz Ano Novo!!! 2024 será regido pelo planeta Saturno, nos trazendo um ano de responsabilidade e compromisso, mas também muitas possibilidades de realização e colheita de plantios anteriores. Saturno o ano todo em Peixes nos pede deixar ir estruturas enrijecidas, ao mesmo tempo que nos auxilia a gestar novas possibilidades. Ano de foco nas energias pessoais, em que cada um deve achar seu propósito pessoal com coragem e assertividade.







ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Este ano lhe pede foco em suas energias individuais, que busque seu natural dom de ser você mesmo de forma genuína. Está amadurecendo emoções subconscientes e fortalecendo sua saúde psíquica, que deve ser tratada com compromisso agora. Energias de cura lhe auxiliam agora a se integrar mais consigo e se sentir muito bem em sua própria pele.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Este ano lhe pede que busque transcendência e se abra para uma vida renovada. Você é estimulado a ter mais fé em si mesmo e largar para trás as velhas identificações de quem você já foi, buscando algo completamente novo e valoroso. Questões de amizades, sociais e grupais lhe pedem compromisso, tanto quanto senso de limites justos para florescerem.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este ano lhe pede que busque sua ação no campo do coletivo com garra e assertividade. Busque se abrir para novas ideias, rompendo velhos paradigmas e saindo de uma visão unilateral. Também muito foco em progredir na carreira e assumir mais responsabilidade e autoridade. Busque agir com praticidade em prol das renovações que almeja.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este ano lhe pede amadurecimento. Será preciso sair da zona de conforto e dos velhos apegos, em especial a relações, família e dependências no geral. Momento de forte realização profissional em que você deve provar para si mesmo o quanto é forte. Terá mais compromisso com sua fé, objetivos futuros, viagens, estudos e tudo que lhe traga crescimento real.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este ano lhe pede que busque mais amplidão e crescimento na vida. Deve sair das dúvidas e se lançar em novas empreitadas. Há um forte senso de amadurecimento e lapidação emocional que lhe pede limites em questões de partilha e apegos aos outros. A vida pode lhe oferecer neste ano muitas possibilidades de concretizar planos audaciosos, mas que dependem de sua força de vontade.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Este ano lhe pede que se aprofunde mais em suas questões emocionais. Ficar num falso senso de estabilidade não será o melhor, devendo mergulhar corajosamente em suas profundezas. Você está achando limites nas parcerias, relações e no amor e isso é benéfico agora. Busque maturidade para lidar com o outro e resgate sua força emocional de se transformar e renovar.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este ano lhe pede que busque mais as relações, o amor e a vida social, suas naturais qualidades. Terá maior proatividade em se rodear de pessoas, mas com as quais possa ser você mesmo. Você está também amadurecendo sua relação com o mundo material, trabalho, rotina e a saúde, áreas que podem se beneficiar muito, mas você deve cultivar a disciplina.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este ano lhe pede foco no trabalho, serviço, saúde e vida material. Sua força para servir e ser útil estão em alta e beneficiadas. Há um forte senso de amadurecimento a apropriação de si mesmo e de sua expressão, o que pode lhe levar a traçar caminhos pessoais e únicos neste ano. Busque a força de ser você mesmo e progredir em suas tarefas no mundo.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este ano lhe pede foco em ser você mesmo assertivamente. Está deixando para trás condicionamentos coletivos e opiniões alheias e buscando ser exatamente genuíno. Bom ano para filhos, diversões, romances e criatividade. Você está amadurecendo emoções pessoais e cortando alguns laços com o passado para criar um futuro mais verdadeiro e feliz.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, rege este ano, lhe beneficiando. Deve buscar agora amadurecer ideias e a forma como comunica, deixando ir velhos conceitos e ideias nocivas. Também precisa focar este ano em sua vida pessoal, familiar e/ou íntima. Busca por um novo lar ou melhoria do que existe. Deve reconhecer que criar uma vida pessoal rica é tão importante quanto cultivar uma carreira e vida lá fora.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Saturno, seu regente, rege este ano, lhe beneficiando. Você passa por um processo de amadurecer seu senso de valor próprio, o que lhe favorece construção de prosperidade com disciplina. Também deve buscar agora se comunicar e verbalizar sendo fiel a si mesmo. Seja fiel a si mesmo e interaja com seu entorno sendo quem você é e cuidando de si mesmo.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Este ano lhe pede foco em cultivar prosperidade e materializar seus talentos. Vá com muita garra em busca de se realizar no plano material, cultivar talentos e ganhar mais. Saturno está o ano todo no seu signo (solar ou ascendente), lhe mobilizando em suas ambições e lhe amadurecendo a relação com as realizações materiais e uso de sua autoridade.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique