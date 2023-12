Todo Réveillon é a mesma história. A influenciadora Thaynara OG, 31 anos e seis milhões de seguidores nas redes, corre de loja em loja para comprar uma calcinha nova. "Precisa ser amarela para atrair mais dinheiro", diz ela, que é precavida. "Eu fico até preocupada de perder a calcinha e já levo uma reserva".

Se o assunto é calcinha nova, a ativista e apresentadora Luisa Mell conta que não levava muita fé nessa mandinga, até que... "Usei uma calcinha vermelha e tive um ano ruim em vários aspectos, mas comecei a namorar e estamos vivendo uma grande paixão. Então essa história da calcinha funciona", defende.



Superstições no Réveillon costumam variar, mas não muito. Pular sete ondas, comer lentilha, romã e usar roupas claras são as mais comuns. "Uso um galhinho de arruda atrás da orelha", conta o ator Paulo Betti, 71. A arruda é muito usada por benzedeiras e teria o poder de proteger contra mau-olhado.



Famosos que abraçaram a religião também têm suas particularidades no momento da Virada. A ex-modelo Joana Prado, 47, hoje católica praticante, conta que já foi bastante supersticiosa e acreditava em amuletos da sorte e outros rituais. "Hoje a verdadeira segurança vêm de uma fé inabalável em Deus."



Tony Ramos, 75, também é adepto da oração no momento em que reúne a família, à meia-noite do dia 31 do dia 31 de dezembro. É o extremo oposto da apresentadora Claudete Troiano, 70, que tem não um, mas alguns rituais para atrair coisas boas no Réveillon.



"Não me lembro um ano que eu tenha virado sem comer à meia-noite pelo menos uma colherada de lentilha", conta. "Até fora do país eu procurei lentilha em lata. Também pego uma folha de louro, como sete uvas e guardo sementes e mais sete caroços de romã. Passo o ano todo com elas comigo na carteira".



Amanda Meirelles, campeã da última edição do Big Brother Brasil (Globo), diz que galinhas estão vetadas de sua ceia, já que "ciscam para trás". Veja na galeria de fotos mais depoimentos.