Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe traz hoje um tanto mais de senso crítico e analítico. Todavia, também é desafiado a cultivar mais a sua fé de forma madura e realista. Questões comunicativas pedem cuidado, em especial quando for verbalizar suas emoções, já que precisará de um tanto de realismo e objetividade para fazê-lo. As relações lhe enfatizam o lado da doação amorosa prática através do servir e fazer algo bom pelos outros.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Amadurecendo relações

O ano termina com uma Lua em Virgem, nos pedindo reorganização e ordem interna. A oposição a Saturno em Peixes nos traz a necessidade de lapidar emoções nos afetos e agir com maturidade. Vênus em Sagitário em quadratura a ambos nos desafia a equilibrar emoção e razão em novas perspectivas nas relações.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique