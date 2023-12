Horóscopo do dia (31/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amadurecendo relações

O ano termina com uma Lua em Virgem, nos pedindo reorganização e ordem interna. A oposição a Saturno em Peixes nos traz a necessidade de lapidar emoções nos afetos e agir com maturidade. Vênus em Sagitário em quadratura a ambos nos desafia a equilibrar emoção e razão em novas perspectivas nas relações.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Há em você agora um otimismo ligado às relações, todavia haverá questões de ordem tanto prática quanto emocional a desafiar o contato humano. Lembre-se de buscar seu referencial pessoal primeiro e saiba ser útil e se colocar a serviço, mas dentro de seus próprios limites. Ordenar as coisas materiais podem lhe auxiliar a processar estas emoções mais intensas.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, faz aspecto desafiador a Saturno e Lua. Você está sob um ponto de vista mais subjetivo, emocional e intenso. Desafios e restrições ligados a amizades, grupos ou ideais lhe desafiam a lapidar as arestas de si mesmo e de sua expressão emocional. Lembre-se de deixar ir a necessidade de controle, fluindo mais com a vida conforme ela se apresenta.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há um forte estímulo para que você busque a alegria das relações, da confraternização e do amor romântico. Todavia, existe o desafio de viver as emoções e vida familiar com mais realismo e senso crítico, assim como assumir mais sua autonomia e autoridade. Alguns limites podem ter de ser estabelecidos, portanto não idealize as pessoas, mas relacione com elas com maturidade emocional.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe traz hoje um tanto mais de senso crítico e analítico. Todavia, também é desafiado a cultivar mais a sua fé de forma madura e realista. Questões comunicativas pedem cuidado, em especial quando for verbalizar suas emoções, já que precisará de um tanto de realismo e objetividade para fazê-lo. As relações lhe enfatizam o lado da doação amorosa prática através do servir e fazer algo bom pelos outros.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há um forte estímulo para que você expresse seu charme, beleza e alegria. Todavia, algumas questões de ordem prática também precisam ser levadas em consideração, assim como um saber dos limites de sua própria expressão. Busque um olhar maduro para com as questões emocionais suas e alheias, se permitindo trazer algo de bom e relevante para as relações.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona um tanto mais de subjetividade, mas também de emoções ligadas ao servir e ser útil Todavia, a oposição a Saturno mostra desafios disso perante os outros. Evite buscar excesso de aprovação alheia. O aspecto desafiador a Vênus mostra questionamentos a valores familiares ou de grupo que devem ser lapidados.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, faz aspecto desafiador a Saturno e Lua. Há um forte estímulo de sua parte para se comunicar, socializar e trazer leveza e alegria para os semelhantes. Todavia, também emoções subconscientes e demandas materiais entram no jogo, lhe pedindo que amadureça a forma como se relaciona com os semelhantes. Mesmo perante desafios materiais e emocionais, busque trazer o melhor de si aos outros.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você está bastante focado em seu senso de valor próprio neste momento. Todavia, pode ser chamado a auxiliar os semelhantes e sacrificar um pouquinho de si em prol do bem estar comum. Seja como for, você está bem mais fortalecido e apto a partilhar mais quando necessário. Busque ser útil na medida do possível, mas sem se desrespeitar em seus valores.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um tanto de simpatia, amor próprio, beleza e alegria. Todavia, aspectos desafiadores a Saturno e Lua lhe mostram que deveres familiares e questões de compromisso profissional ou autoridade lhe demandam uma possível contenção desta alegria. Busque amadurecer sua expressão, mas sem perder a si mesmo de vista.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspectos desafiadores a Vênus e Lua. Suas emoções passam pela liberdade e futuro, todavia você é chamado a agir e assumir responsabilidades no tempo presente. Busque equilibrar estas duas facetas, Questões subconscientes das relações também tendem a ser um tema focal que lhe pede mais entrega e transcendência.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspectos desafiadores a Vênus e Lua. Você está focado em amadurecer e cultivar seu senso de valor próprio. Todavia, também é chamado a se socializar, buscar o amor das amizades e congregações. Mas deve respeitar seu espaço e limites no processo. Emoções são recicladas para que você possa interagir de forma mais eficaz e realista.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Saturno no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe feito amadurecer e buscar seus limites. A oposição à Lua no setor das relações mostra que deve se relacionar e doar amor, mas sabendo de seus limites pessoais. Busque equilibrar seu tempo junto aos outros com seu espaço e solitude. A posição de Vênus lhe mostra a capacidade de se relacionar de forma madura.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique