Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Os próximos meses lhe trazem muitas oportunidades ligadas ao trabalho. Seu valor será mais reconhecido e portas podem se abrir. Também estará mais diligente para com a rotina e intenso na saúde (mas cuidado com exageros). Busque a alegria de servir, ser útil e cuidar bem de seu corpo físico. Vida material significativa, prazerosa e cheia de oportunidades.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Júpiter direto em Touro

Júpiter volta ao movimento direto no signo de Touro. O movimento retrógrado dos últimos meses nos fazer olhar para dentro e buscar expansão do valor primeiro dentro de nós próprios. Agora este movimento se volta para a vida exterior, trazendo mais fé e energia para a mobilização de bens e valores, assim como nossas realizações materiais. Momento para expansões concretas. Use a força de sua fé para mobilizar mudanças valorosas.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique