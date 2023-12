Horóscopo do dia (30/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Júpiter direto em Touro

Júpiter volta ao movimento direto no signo de Touro. O movimento retrógrado dos últimos meses nos fazer olhar para dentro e buscar expansão do valor primeiro dentro de nós próprios. Agora este movimento se volta para a vida exterior, trazendo mais fé e energia para a mobilização de bens e valores, assim como nossas realizações materiais. Momento para expansões concretas. Use a força de sua fé para mobilizar mudanças valorosas.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Os próximos meses lhe trazem possibilidades expansivas no seu setor material e financeiro. Este é um momento muito oportuno para você expandir seus talentos e ganhar muito por aquilo que você acredita e faz. Cuidado, porém, pois a expansividade pode também te levar a fazer gastos impulsivos, portanto use do realismo taurino aqui. Tenha ânimo e boa fé, já que vibrar na prosperidade lhe trará bons retornos.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Júpiter volta ao movimento direto no seu signo (solar ou ascendente). Os próximos meses lhe trazem um importante período em sua vida em que muitas expansões tendem a acontecer. Estará muito mais confiante em sua capacidade pessoal e terá mais fé no seu valor próprio e capacidade de encaminhar sua vida. Estará um tanto mais aventureiro e otimista, portanto aproveite para crescer e expandir.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Os próximos meses lhe trazem possibilidades expansivas no seu setor subconsciente, emocional e espiritual. Estará se reinventando e deixando as velhas estruturas, valores e amarras para trás. Se permita o dissolver do que já foi, pois muita coisa boa virá no futuro breve. Seu senso de espiritualidade ganha forte valor neste período. Confie no fluxo da vida.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Os próximos meses lhe trazem possibilidades expansivas no seu setor coletivo. Terá mais vontade de participar de grupos, fazer algo significativo pelo coletivo ou expandir seu círculo de amizades. Bom momento para movimentar as redes sociais. Amigos, ideias novas e organizações podem lhe aumentar o senso de fé na vida, busque se engajar com valor.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Os próximos meses lhe trazem possibilidades expansivas no seu setor profissional. Terá maior visibilidade e novas portas podem se abrir. Busque expressar seus talentos e divulgar o melhor e mais valoroso de sua imagem profissional. Pode ficar em evidência e ter boa avaliação vinda de superiores. Expansão nas estruturas de vida e mais possibilidade de dirigir a própria vida como se quer.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Os próximos meses lhe trazem possibilidades expansivas no seu setor da fé, estudos e crescimento. Terá maior força de se arriscar e aventurar. Coisas pequenas podem ter menos importância agora. Forte momento para se conectar mais com a fé de forma robusta. Viagens ao exterior podem ocorrer. Busque ter a mente aberta, em especial o lado intuitivo.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Os próximos meses lhe trazem possibilidades expansivas no seu setor emocional, afetivo, sexual e partilhado. Terá maior capacidade de transmutar velhas emoções e resignificar muita coisa. Libertação emocional. Terá maior energia afetiva e/ou sexual para interagir. Heranças podem ser facilitadas. Busque senso de expansão e transformação conjunta.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Os próximos meses lhe trazem grande crescimento e libertação nas relações. Estará valorizando muito as parcerias e isto trará possibilidades de crescimento. Pode também sentir a necessidade de se libertar de relações tóxicas e restritivas. Seja como for, precisará refletir sobre o real valor do outro em sua vida. Viva o amor e a vida social com alegria agora.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Os próximos meses lhe trazem muitas oportunidades ligadas ao trabalho. Seu valor será mais reconhecido e portas podem se abrir. Também estará mais diligente para com a rotina e intenso na saúde (mas cuidado com exageros). Busque a alegria de servir, ser útil e cuidar bem de seu corpo físico. Vida material significativa, prazerosa e cheia de oportunidades.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Os próximos meses lhe trazem possibilidades expansivas no seu setor criativo. Estará ainda mais confiante em si mesmo e em seu valor. Busque se divertir e aventurar mais. Segurança pessoal para se arriscar e viver o lúdico. Relação com crianças e filhos beneficiada. Também excelente para hobbies, esportes e artes. Deixe seu lado alegre e espontâneo se expressar valorosamente.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Os próximos meses lhe trazem possibilidades expansivas no seu setor pessoal, emocional e familiar. Pode haver mudanças de casa, ou você saindo de uma estrutura existente e criando a sua própria. Também libertação de emoções e questões do passado. Heranças podem ocorrer. Busque trazer alegria, valor e prazer para sua vida pessoal. Valorize mais o interno.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Os próximos meses lhe trazem maior proatividade em divulgar talentos e trocar ideias com os semelhantes. Excelente momento para se dedicar aos estudos valorosamente. Possibilidade de viagens. Comunicação livre com as pessoas e com os mais próximos. Boa sorte e também oportunidades ligadas a viagens, estudos e na comunicação com o seu entorno.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique