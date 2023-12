ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Os próximos meses lhe trazem grande crescimento e libertação nas relações. Estará valorizando muito as parcerias e isto trará possibilidades de crescimento. Pode também sentir a necessidade de se libertar de relações tóxicas e restritivas. Seja como for, precisará refletir sobre o real valor do outro em sua vida. Viva o amor e a vida social com alegria agora.





Júpiter direto em Touro

Júpiter volta ao movimento direto no signo de Touro. O movimento retrógrado dos últimos meses nos fazer olhar para dentro e buscar expansão do valor primeiro dentro de nós próprios. Agora este movimento se volta para a vida exterior, trazendo mais fé e energia para a mobilização de bens e valores, assim como nossas realizações materiais. Momento para expansões concretas. Use a força de sua fé para mobilizar mudanças valorosas.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique