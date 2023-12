O álbum “Muita lindeza – Letras de amor de Carlos Rennó e músicas de parceiros” (Biscoito Fino), do letrista e escritor paulista Carlos Rennó, já está rodando nas principais plataformas digitais. O disco traz 10 faixas e conta com participação de Moraes Moreira (1947-2020).



Os parceiros e convidados de Rennó são Samuel Rosa, Juliano Rosa, Moreno Veloso, Paulinho Moska, Gilsons, Cortejo Afro, José Gil, Mariá Pinkusfeld, Preta Ferreira, Davi Moraes, Marcelo Jeneci, Felipe Cordeiro e o uruguaio Jorge Drexler. Nove faixas foram lançadas anteriormente como singles. A exceção fica por conta de “Sá”, parceria de Rennó com Drexler.

Davi Moraes canta na faixa aberta com a voz do pai, Moraes Moreira, chamada "Baião pra uma baiana em São Caetano" Marcos Hermes/divulgação

Parceiros e convidados se dividem nos vocais. Rennó ressalta que este é um disco de letrista atípico, pois não é o intérprete das canções, embora seja o protagonista do projeto. Ele conta que a ideia veio de Apollo Nove, que já produziu nomes como Rita Lee, Marcelo D2 e Seu Jorge.

“Apollo veio a me conhecer por indicação da Rita Lee. Ele pediu uma indicação de letrista para ela, que já tinha a experiência de compor comigo”, afirma. Rennó relembra que o produtor se aproximou dele na época da canção “Demarcação” (2022), parceria com Chico César e também produzida pelo próprio Apollo Nove.

“Ele já sabia do meu trabalho como letrista de canções 'normais', vamos assim dizer, e não políticas como 'Demarcação'. Canções de amor, pop, como ele mesmo diz. Então, ele me propôs fazer um álbum com as minhas canções pop. Achei a ideia ótima e apresentamos o projeto à Biscoito Fino”, acrescenta.

Rennó dedicou a letra de "Demarcação" à defesa das terras indígenas. O projeto virou clipe que foi utilizado em campanha do Greenpeace.

O letrista conta que a maioria das músicas do disco foram escritas há alguns anos. “Fui mostrando as minhas canções pop e inéditas ao Apollo, à medida que ele ia me pedindo. São sete no total.”

Três foram feitas especialmente para completar o repertório do disco – “Declaração”, com os mineiros Juliano e Samuel Rosa, “Deus proteja meu filho”, composta com o Bem Gil e gravada por Preta Ferreira, e “Muita lindeza”, parceria com João Gil e gravada pelos Gilsons.

Demo de Moraes Moreira

Os parceiros são os intérpretes da maioria das canções do novo álbum, excetuando Bem Gil – que não cantou e, sim, Preta Ferreira. A parceria com João Bosco foi gravada pela dupla José Gil e Mariá Pinkusfeld.

“No caso do Moraes Moreira, o Apollo achou que dava para aproveitar a voz dele que constava em uma gravação demo que tínhamos. Ele abre 'Baião pra uma baiana em São Caetano', e aí entra o filho, Davi. No final, volta a voz de Moraes", detalha Rennó.



Disco no cerrado de Minas

Sobre o futuro, o artista revela que já tem na manga outros projetos, inclusive um deles é relacionado ao cerrado de Minas Gerais.

“Descendo de mineiros do Norte do estado, de onde vem o meu lado musical. A família de minha mãe é do Norte de Minas e tenho a felicidade de ter alguns parceiros mineiros, como o Samuel Rosa e seu filho Juliano. Eu e Samuel estamos até combinando de continuarmos essa colaboração. Depois de ter feito canção para a Amazônia como Nando Reis, quero agora fazer para o cerrado.”

Carlos Rennó, aliás, já escreveu as letras e está em busca de novos parceiros nascidos no cerrado. “Até tenho uma parceria que gosto muito, mas, infelizmente, foi pouco divulgada. Ela virou um videoclipe maravilhoso. 'O relógio do juízo final', canção que homenageia Ailton Krenak, foi composta com Rodrigo Quintela, que é mineiro, e Makely Ka, radicado em Minas Gerais."

O artista começou a escrever letras na década de 1970. Pai da cantora Iara Rennó, ficou conhecido nacionalmente quando compôs “Escrito nas estrelas”, vencedora do Festival dos Festivais, em 1985, na voz de Tetê Espíndola. Na época da Vanguarda Paulista, Carlos Rennó teve como principais parceiros os músicos Arrigo Barnabé e a própria Tetê Espíndola.

REPERTÓRIO



“O laço que une eu e você”

De Carlos Rennó e Paulinho Moska

Intérprete: Paulinho Moska



“Declaração”

De Carlos Rennó, Samuel Rosa e Juliano Rosa

Intérpretes: Samuel Rosa e Juliano Rosa



“Sá”

De Carlos Rennó e Jorge Drexler

Intérprete: Jorge Drexler



“A sua vida, preta, importa pra mim”

De Carlos Rennó e Moreno Veloso

Intérprete: Moreno Veloso



“Muita lindeza”

De Carlos Rennó e João Gil)

Intérpretes: Gilsons e Cortejo Afro

“Mundo em expansão”

De Carlos Rennó e João Bosco

Intérpretes: José Gil e Mariá Pinkusfeld

“Deus projeta meu filho”

De Carlos Rennó e Bem Gil

Intérprete: Preta Ferreira



“Baião pra uma baiana em São Caetano”

De Carlos Rennó e Moraes Moreira

Intérpretes: Moraes Moreira e Davi Moraes



“A rima perfeita”

De Carlos Rennó e Marcelo Jeneci

Intérprete: Marcelo Jeneci



“Apaixonado por você"

(De Carlos Rennó e Felipe Cordeiro

Intérprete: Felipe Cordeiro



“MUITA LINDEZA – LETRAS DE AMOR DE CARLOS RENNÓ E MÚSICAS DE PARCEIROS”

Disco de Carlos Rennó

Biscoito Fino

10 faixas

Disponível nas plataformas digitais