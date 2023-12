Depois de lançar os singles “Ego” e “Cavalo”, a cantora e compositora Mariana Cavanellas, ex-vocalista das bandas Lamparina e Rosa Neon, chega ao primeiro álbum solo, “DNA” (ONErpm), com 12 faixas autorais.

Com pegada experimental, o disco remete a todas as fases de sua vida. Explorando a sonoridade avant pop, Mariana afirma que fez um álbum denso e autobiográfico.

“Trago um pouco da minha história e a dos meus pais, o porquê de cantar e estar na arte”, explica. “Quis trazer também músicas que me permeiam desde meus 14, 19, 25 anos. Enfim, a Mariana antes de estar grávida e depois de ter filhos.”

Disco existencialista

O álbum solo é voltado para as pessoas, não para a indústria da música, destaca a cantautora. “Fiz pensando no ser humano, no fato existencialista mesmo, e em sensações. Tem muito o lado da sinestesia, de conseguir sentir o cheiro das situações”, diz ela.

“Quero que as pessoas sintam por completo esta experiência musical, não apenas ouçam as canções. Então, aconselho a ouvir o disco à noite, antes de dormir, com luz baixa, para que ele atinja melhor onde tem que atingir.”

A faixa “Vapor” é um trap pop que ganhou visualizer especial, disponível no canal oficial da artista no YouTube. O álbum foi gravado por Thiago Braga, da mineira Toca Produções Musicais. “Gravei com banda e tudo”, diz ela, informando que as músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais.

“Quero que saia também o disco físico, estou juntando uma grana para ver se consigo articular isso”, afirma.

Mariana explica que deixou as bandas Lamparina e Rosa Neon para se dedicar à carreira solo. Ela se desligou do Rosa há mais tempo, em 2020, por causa da gravidez.

“Saí para explorar outros estilos. A gente tocava um pop, mas eu queria explorar outras coisas, como o trip hop, o rock e a própria música eletrônica. Então, um dos motivos da minha saída foi realmente a busca de mais liberdade criativa.”

Neste fim de ano, a cantora e compositora mineira está fechando sua agenda de shows para 2024. “Pensamos em começar a turnê por São Paulo. Recentemente, cheguei até a fazer show no Bar da Rose, no Centro de BH, já com o objetivo de apresentar o disco ao público”, conta.

Animada com sua carreira, Mariana Cavanellas já tem canções prontas para o próximo álbum. “Vou gravar uma mixtape em breve, mas não sozinha, pois se trata de um projeto novo que virá em 2024. Tudo indica que será em março, vamos ver.”

“DNA”



• Disco de Mariana Cavanellas

• 12 faixas

• ONErpm

• Disponível nas plataformas digitais