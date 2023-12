Marcelo Torres e Márcia Dantas apresentam a “Retrospetiva 2023” nesta quarta-feira (20/12), às 23h30, no SBT/Alterosa. Mantendo o diferencial das retrospectivas da emissora, os jornalistas viajaram para alguns dos lugares que serviram de cenário para os fatos marcantes deste ano, relembrando o episódio a partir do ponto exato onde tudo ocorreu.

Em Brasília, eles falarão sobre os atos de 8 de janeiro. No Rio Grande do Sul, recordam a destruição por um ciclone e o trabalho escravo nas vinícolas da Serra Gaúcha. Em Manaus, falam sobre a descoberta da situação desumana dos moradores da Reserva Indígena da Amazônia. O programa passa ainda pela guerra entre Israel e Palestina e a eleição do governo de ultradireita na Argentina.

No meio artístico, a atração relembra as despedidas de Rita Lee, Tina Turner e Gloria Maria, entre outras. No esporte, o ouro de Rebeca Andrade no mundial de ginástica olímpica e os títulos inéditos no futebol: São Paulo com a Copa do Brasil, e o Fluminense na Libertadores, entre vários outros momentos marcantes de 2023.