SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande consciência de si mesmo e de seus princípios, ética e fé em si mesmo. O aspecto desafiador a Netuno mostra que certos valores do passado, emoções familiares ou estruturas passadas precisam ser transcendidos, já que você está buscando uma expressão pessoal mais verdadeira agora. Deixe ir as falsas seguranças e confie na sua força individual.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Consciência moral e espiritual

A quadratura do Sol em Sagitário com Netuno em Peixes nos mobiliza no sentido de vivenciar mais a experiência espiritual e transcendente, mas com consciência de fé, princípios e identidade. Somos relembrados aqui de que é preciso desenvolver a força moral para viver uma espiritualidade e emoções mais puras, Busque enxergar o mundo com mais sensibilidade e se permita mais descanso, meditação e interiorização.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique