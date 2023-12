Horóscopo do dia (17/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência moral e espiritual

A quadratura do Sol em Sagitário com Netuno em Peixes nos mobiliza no sentido de vivenciar mais a experiência espiritual e transcendente, mas com consciência de fé, princípios e identidade. Somos relembrados aqui de que é preciso desenvolver a força moral para viver uma espiritualidade e emoções mais puras, Busque enxergar o mundo com mais sensibilidade e se permita mais descanso, meditação e interiorização.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe faz buscar de forma consciente expandir e crescer na vida, mas deve estar atento agora às nuances emocionais e de saúde psíquica. Busque ouvir mais sua sensibilidade para enxergar e curar contos que lhe sabotam o crescimento. Busca por fortalecimento do eixo ético e da capacidade de viver de acordo com seus princípios, mas também com empatia e sensibilidade.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe faz buscar de forma consciente suas emoções mais profundas, assim como formas de se libertar das dores que ainda possam estar presentes. Mas deve também buscar se abrir para a sensibilidade ligada a amizades, grupos e aquilo que é maior do que suas próprias dores. Saiba auxiliar o coletivo para se curar, mas também transcender visões coletivas que lhe ferem a sensibilidade e tamponam sua real essência.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe faz buscar de forma consciente as relações, parcerias e o amor romântico, tudo isso sob um colorido otimista e expansivo. Todavia, também deve estar atento a seus compromissos, limites e aquilo que sua sensibilidade pede que faça por conta própria, sem depender dos outros. Agira de forma ética nas parcerias e na profissão lhe trarão paz de espírito e você será de real ajuda para os outros.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe faz buscar de forma consciente sua relação com o mundo material, rotinas, trabalho e saúde. Tudo isso num colorido mais otimista e expansivo. Todavia, também é desafiado a transcender rotinas robóticas e pensar em possibilidades futuras. Lembre-se de exercer seu trabalho pautado em seu eixo ético. Visualizações podem ser de grande auxílio na cura e manutenção da saúde.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, está em sua natural posição de brilho, luz e resplendor. Você está brilhando e mostrando seu lado mais luminoso. Todavia, há também fortes forças emocionais e subconscientes ativas, lhe lembrando que deve ouvir seus instintos e enxergar o lado emocional sombra e desafiador, mas o qual todos devemos encarar para resolver e curar.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe faz buscar de forma consciente suas questões emocionais, pessoais, passadas e/ou familiares. Deve buscar um tom mais filosófico, livre e resolutivo para tais questões. A sensibilidade nas parcerias, relações e no amor estão em alta e podem lhe tocar em pontos de feridas antigas. Mas isso é para lhe motivar a mudar os padrões de comportamento perante os mais próximos e se libertar de dores e feridas.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe faz buscar de forma consciente os estudos, a comunicação, viagens e informações. Sua mente está brilhante e ativa, todavia também deve ter atenção às nuances mais práticas e realistas. Algumas ideias podem ser lindas, mas não funcionarem exatamente desta forma na realidade. Atenção na comunicação no trabalho para que esteja alinhada ao que é ético e verdadeiro.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe faz buscar de forma consciente seu senso de valor próprio, aterramento, talentos e segurança material, tudo isso sob um colorido otimista e cheio de personalidade. Todavia, também deve estar atento à sua essência, se lembrando que ter e ser devem se alinhar. Excessos de orgulho são transformados para que você resplandeça em seu brilho verdadeiro.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande consciência de si mesmo e de seus princípios, ética e fé em si mesmo. O aspecto desafiador a Netuno mostra que certos valores do passado, emoções familiares ou estruturas passadas precisam ser transcendidos, já que você está buscando uma expressão pessoal mais verdadeira agora. Deixe ir as falsas seguranças e confie na sua força individual.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe faz buscar de forma consciente questões emocionais profundas, subconscientes, psicológicas e/ou espirituais de forma libertadora. Busque meditar e filosofar sobre estes temas. Há agora uma suavização da mente que lhe maleabiliza para entrar em contato com estes importantes temas. Busque reavaliar tudo com ética e otimismo.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe faz buscar de forma consciente os grupos, amizades, pertencimento e identidade coletivos. Busque viver o melhor do social e do que pode oferecer para a comunidade. Todavia, também está vivendo uma profundidade sem seus valores próprios para que não se perca nos valores coletivos que não se alinham com quem você é em essência. Atue no coletivo com ética e compaixão.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Netuno no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforça a sensibilidade e a capacidade de mobilizar energias sutis. O aspecto desafiador ao Sol no seu setor de carreira e autoridade mostra que deve buscar suas ambições, mas com ética e alinhadas ao que sente profundamente. Reavaliação e suavização na relação com figuras de autoridade

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas.