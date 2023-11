Vencedora da 22ª edição do Prêmio BDMG Instrumental (2023), Camila Rocha chega às plataformas digitais com seu primeiro disco, “Rama” (Grão Discos). O EP traz entre as quatro faixas "Quiromancia", parceria com o baterista Paulo Fróis, composta para o longa "As linhas da minha mão", de João Dumans, premiado como melhor filme na 26ª Mostra de Tiradentes, e novo arranjo para "Velhos de coroa", de Sérgio Pererê.

As outras duas – “Caminhos rubros” e “Estudo pro Luquinha” – são autorais. Bacharel em música popular com habilitação em contrabaixo pela UFMG, a artista tocou o instrumento em todas as músicas do disco.

“Duas foram com baixo elétrico e as outras com o acústico. Tem uma coisa que acho legal nesse disco: usar a voz como se fosse um instrumento musical melódico. Gosto muito dessa sonoridade. Escrevi os arranjos para o formato de quinteto, com baixo, bateria, piano, guitarra e voz. Nesse caso, a voz é cantada como se fosse instrumento de sopro, fazendo a melodia e, de vez em quando, algumas coisas de acompanhamento também”, detalha.

A primeira faixa, “Caminhos rubros”, segundo ela, é um jazz contemporâneo. “Tem algumas sonoridades até mesmo do rock, mas uma coisa bem variada. Já 'Estudo pro Luquinha' é um baião, algo bem brasileiro e 'Quiromancia' é mais um jazz clássico. Quanto a 'Velhos de coroa', tem o estilo do reinado mineiro, mas, no arranjo, fiz algo diferente, até cito o ritmo, mas não diria que é o estilo da música. Ficou uma coisa mais etérea.”

Ela lembra que o álbum chega também no formato físico e as faixas contam com clipes. “Estão no meu canal do YouTube, pois filmei todas as músicas. A gravação foi ao vivo e registrei tudo em vídeo enquanto gravávamos. Ficou muito legal.”



PARCERIAS NO PALCO

Camila Rocha tem dois shows marcados para o ano que vem. “Um deles será o lançamento do selo Grão Discos, feito no projeto de lei municipal no qual foram gravados cinco EPs,de cinco artistas diferentes, e o meu foi um deles. Todos os artistas vão participar e será em fevereiro, mas ainda não temos a data certa. Há um outro show marcado para o Rio de Janeiro em 6 de março.”

Participaram de “Rama” os músicos Paulo Fróis (bateria), Lucas de Mello (guitarra), Luadson Constâncio (piano) e Maíra Manga (vocal). “Essa é a formação do quinteto oficial, porém na música 'Caminhos rubros' contei com a participação especial de Felipe Villas-Boas na guitarra. O disco foi gravado no Estúdio das Macieiras, de Alexandre Andrés”.

Com 14 anos de carreira, a artista já se apresentou ao lado de Juarez Moreira, Chico Amaral, Alceu Valença, Mauro Mendes, Mônica Salmaso, Cliff Korman, Toninho Horta e Ná Ozzetti, entre outros. Gravou contrabaixo em mais de 20 discos da cena autoral e independente de BH. Atualmente, a instrumentista e compositora se apresenta com seu projeto solo Camila Rocha Quinteto e trabalha como contrabaixista com os músicos Thiago Amud, Luiza Brina, Octávio Cardoso e o bloco Então, Brilha!.



“RAMA”

• EP de Camila Rocha

• Grão Discos

• 4 faixas

• Disponível nas plataformas digitais