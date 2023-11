ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição lunar lhe traz grande ímpeto de fé, crescimento e expansão. Sua energia para trabalhar e fazer acontecer está alta, aliada com sua esperança e magnetismo. Todavia, a oposição a Plutão lhe pede que esteja atento ao plano mental e comunicações. Tenha racionalidade e pragmatismo, mas não se limite pela sua mente ou ideias alheias.

Acolhimento e transformação

A Lua está no signo de Câncer. Somos chamados a vivenciar o lado acolhedor, sensível e agir no campo emocional e íntimo. Todavia, temos também uma oposição da Lua com Plutão em Capricórnio. Algumas pessoas, relações ou parcerias podem se opor à nossa visão ou sensibilidade. Será preciso saber mediar, equilibrar ou mesmo romper, dependendo do caso.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique