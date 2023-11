Horóscopo do dia (30/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Acolhimento e transformação

A Lua está no signo de Câncer. Somos chamados a vivenciar o lado acolhedor, sensível e agir no campo emocional e íntimo. Todavia, temos também uma oposição da Lua com Plutão em Capricórnio. Algumas pessoas, relações ou parcerias podem se opor à nossa visão ou sensibilidade. Será preciso saber mediar, equilibrar ou mesmo romper, dependendo do caso.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua hoje lhe estimula em seus planos pessoais, familiares e sonhos. Há necessidade de recolhimento e vivência da vida pessoal. Todavia, a oposição a Plutão mostra que questões já estruturadas, autoridades, carreira ou pendências materiais podem desafiar esta expansão. Faça uma mediação entre seus sonhos e seus compromissos.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe propicia um florescer de ideias e conceitos a partir das questões subjetivas que foram trabalhadas anteriormente. Terá intuições fortes e impressões instintivas que devem ser escutadas. Todavia, a oposição a Plutão traz dogmas, conceitos e crenças que podem ser rígidos ou restritivos. Busque mediar razão e intuição, se permitindo desconstruir conceitos aprisionantes.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A vibração do dia de hoje lhe traz o ímpeto de prosperar e cuidar daquilo que é seu, expandindo seu senso de valor próprio. A Lua lhe traz energia para trabalhar no campo material e prosperar. Todavia, a oposição a Plutão lhe relembra que é preciso também colocar os outros na equação, buscando equilibrar o que é seu e o que é partilhado.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe fortalece muito, trazendo ímpeto de crescer, expandir e se expressar, em especial sua natural sensibilidade. A oposição a Plutão, todavia, lhe relembra que nem todas as pessoas podem estar receptivas a este amor. Ou ainda, que questões mais difíceis e profundas precisam ser lapidadas nas relações. Necessidade de equilíbrio eu-outro.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções subconscientes são muito mobilizadas agora. Terá mais ímpeto de expressar o que sente e se conectar com o lado mais sutil da vida. Todavia, a oposição a Plutão lhe lembra que deve encarar a vida material e seus desafios com realismo. Busque equilibrar estas polaridades, cumprindo o que deve, mas sem perder o lado lúdico e sensível.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A posição lunar lhe traz ímpeto de se relacionar com pessoas, amigos e grupos. Sentimento de pertencimento a tais grupos em alta, assim como sua ação em prol do acolhimento de muitos. Todavia, a oposição a Plutão lhe lembra que deve ter em vista seu poder pessoal no processo. Não seja nem rígido demais, nem abra mão de si mesmo. Saiba acolher com maturidade e senso de limites.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz grande ímpeto para expandir sua carreira e ação material. Terá muito magnetismo e sensibilidade para fazê-lo. Todavia, a oposição a Plutão lhe relembra que não deve ignorar sua vida pessoal ou familiar, mas encarar as demandas que surgem. Não deixe de se dedicar ao trabalho, mas também não ignore os problemas pessoais. Use seu natural dom de equilibrar as situações.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição lunar lhe traz grande ímpeto de fé, crescimento e expansão. Sua energia para trabalhar e fazer acontecer está alta, aliada com sua esperança e magnetismo. Todavia, a oposição a Plutão lhe pede que esteja atento ao plano mental e comunicações. Tenha racionalidade e pragmatismo, mas não se limite pela sua mente ou ideias alheias.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Há hoje grande energia e magnetismo para transformar suas emoções mais profundas e expandir. Busque nutrir seus desejos profundos, sua necessidade de troca afetiva e/ou sexual, doando de si mesmo. Você está num momento de centramento e criatividade. Todavia, a oposição a Plutão lhe relembra de ter os pés no chão e olhar o lado prático das coisas.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe aumenta muito o ímpeto para expandir as relações e o amor, muito em especial pelo lado afetivo. Você está mais consciente e seguro das próprias emoções e pode se permitir mais entrega. Todavia, a oposição a Plutão lhe relembra de ter em conta seu espaço pessoal e individualidade, mas saiba dosar bem o equilíbrio eu-outro.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A posição lunar lhe traz grande necessidade de expandir no campo material, rotina e trabalho. Sua força emocional para cumprir suas tarefas será alta e lhe mobiliza um amor dinâmico e prático. Todavia, a oposição a Plutão lhe relembra de prestar atenção ao que se passa no subconsciente, assim como lhe pede transformação de padrões de autosabotagem.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz grande ímpeto emocional de se expressar e ser você mesmo, em especial naquilo que tange suas emoções. Está mais seguro de quem você é e daquilo que são seus valores. Todavia, a oposição de Plutão lhe relembra que deve distribuir com os semelhantes, levando boas coisas ao coletivo. Mas também deve saber o limite de quanto doa de si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique