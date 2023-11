CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe traz pleno potencial de si mesmo e suas qualidades de amar, acolher, nutrir, intuir e fluir. A deusa do fogo interno lhe intensifica a força com que faz isso tudo (mas cuidado com os excessos). Excelente momento para viver as emoções e depurar o que for necessário para aprimorá-las.





Transmutação emocional

A Lua faz conjunção a Vesta em Câncer. A Lua aqui está em sua regência natural, buscando seu conforto e segurança naturalmente. Todavia, a conjunção com a deusa do fogo interno traz um tanto de necessidade de transformação emocional e de sair da zona de conforto neste setor. Busca por um lar autêntico em alta, assim como mudanças emocionais que tragam real sentido.



