Horóscopo do dia (29/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transmutação emocional

A Lua faz conjunção a Vesta em Câncer. A Lua aqui está em sua regência natural, buscando seu conforto e segurança naturalmente. Todavia, a conjunção com a deusa do fogo interno traz um tanto de necessidade de transformação emocional e de sair da zona de conforto neste setor. Busca por um lar autêntico em alta, assim como mudanças emocionais que tragam real sentido.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você está em pleno potencial ligado à família, lar e suas emoções mais íntimas. Mas também passa por depurações neste sentido. Está em busca daquilo que te dá real senso de segurança e conforto. Sua expressão emocional tende a aflorar mais por agora e deve se permitir essa vivência transformadora. Mudanças positivas no lar, família e/ou emoções em alta.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Há um forte impulso emocional no seu campo mental agora. Está tendendo a pensar de forma mais intuitiva e aprofundada. Este pode ser um momento bem transformador, já que está indo bem mais fundo do que os padrões mentais comuns costumeiros. Também há uma depuração de questões do passado, mas feitos sob uma tônica objetiva. Diálogos sobre as emoções podem ser catalisadores agora.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há agora um forte potencial emocional que lhe conecta às coisas materiais e seu senso de valor próprio, prazer e merecimento. Seu fogo interno arde agora no sentido de se nutrir de coisas boas e prazerosas (mas atenção aos excessos). Se permita coisas boas e reconheça que você tem valor. Busque a medida certa de se dar prazeres, luxos e coisas boas no geral.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe traz pleno potencial de si mesmo e suas qualidades de amar, acolher, nutrir, intuir e fluir. A deusa do fogo interno lhe intensifica a força com que faz isso tudo (mas cuidado com os excessos). Excelente momento para viver as emoções e depurar o que for necessário para aprimorá-las.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções subconscientes estão fervilhando agora. Este é um momento de forte depuração e que lhe pede mais transcendência de apegos, carências e emoções desafiadoras. Permita que este processo ocorra para que esteja mais leve e integrado. Excelente para conexões espirituais, meditações, orações, arte, terapia e processos catárticos em geral.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções gravitam muito para as relações de amizade, grupos e na coletividade. Todavia, há também uma forte depuração acontecendo. Está mais disposto a cuidar e ser a “mãe de todos”, mas dentro de algo que seja verdadeiro e transformador. Reavaliação emocional das conexões humanas e comunicações. Transmutação de identificações massificadas.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este momento lhe traz energias emocionais intensas ligadas ao trabalho, carreira e compromissos. Está com forte magnetismo para lidar com tudo isso, mas também depurando alguns aspectos neste sentido. Busca por conexão emocional profunda com as tarefas que exerce e com seu propósito e vocação. Reavaliação da relação com a figura materna e/ou mulheres de poder.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua conexão emocional com o divino será alta, em especial com seu aspecto mais materno / feminino. Sua fé e devoção estão aumentadas e movendo muita coisa. Também uma depuração de crenças, objetivos futuros e visões de mundo pode se processar. Se permita explorar mais seu lado aventureiro, se nutrindo mais de coisas positivas e expansivas.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções profundas passam por uma intensa reciclagem. Busque depurar aspectos do feminino, de falsas seguranças, apegos e emoções desafiadoras. Também sua relação com a sexualidade, afeto e troca estão em alta, mas podem carecer de transformação. Busque se nutrir e se dar apoio nos momentos de transição, se despojando do antigo.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões emocionais ligadas às parcerias são muito mobilizadas agora. Você está mais receptivo ao outro e suas demandas emocionais, mas também depurando muitos aspectos disto. Busque amar e se entregar com paixão e intensidade, mas também dentro dos limites cabíveis. Dar apoio ao outro pode ser uma fonte de conforto e segurança agora.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você passa por uma intensa depuração emocional ligada às rotinas, hábitos, trabalho e/ou saúde. Busque estar de corpo e alma em tudo aquilo que faz, amando o que faz. Seu corpo e sua saúde também carecem mais de sua nutrição e afeto, já que seus estados emocionais influenciam muito sua saúde. Reavaliação de como se lida com a vida material.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Há agora uma forte conexão emocional e enraizamento em si mesmo. Busque se nutrir de coragem e confiança. Sua sensibilidade está forte, no centro do palco e passando por transformações fortes. Lembre-se que seu lado sensível é uma força. Intensidade emocional nos romances, em se aventurar e viver a diversão e o lúdico.

