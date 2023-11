Os apreciadores do bordados e das artes manuais ganharam mais tempo para conhecer a exposição “Metamorfoseando em poesia e bordado” no Centro Mineiro de Artesanato (Ceart), espaço instalado no Palácio das Artes há mais de 55 anos, que se consolida como um grande referencial para o artesão em Minas Gerais. A exposição gratuita, com curadoria da professora e coordenadora do ateliê “Mãos que Bordam”, Fátima Coelho, teve seu prazo de visitação estendido para até domingo, 17 de dezembro.

Os mais de 50 bordados expostos foram inspirados nas ilustrações do livro publicado, em 2019, por Cássia França, “Metamorfoseando em prosa, verso, vida”. Mulheres de todas as idades, crianças e até mesmo homens de várias cidades mineiras fazem parte da equipe de mais de 30 artesãos responsáveis pelos bordados, que alternam texturas, pontos, tecidos e cores, ao explorar o universo do sensível, tema central da obra.

Segundo a autora, o projeto Metamorfoseando nasceu da sua própria necessidade de desenvolver qualidade de vida emocional. Mas, embora tivesse consciência da universalidade da questão, não imaginava que esse viria a ser um projeto artístico realmente coletivo, em que uma pluralidade de pessoas poderiam estar contribuindo, somando cada um a sua percepção pessoal e gerando novos e ainda mais ricos produtos culturais, a partir da literatura.

“A poesia nos convida a um olhar mais sensível e emotivo. Aponta para o belo, principalmente das nossas sombras e daquilo que rotulamos como feio. E assim, ao menos em tese, tende a nos distanciar da violência e nos aproximar do outro, desenvolvendo respeito por todas as nuances humanas e pulverizando e desarranjando as crenças, tão equivocadas e limitantes, de superioridade/inferioridade de grupos e pessoas. É certo que a arte, em geral, tem essa tendência, mas no Metamorfoseando, isso vem explícito e carregado de intenção”, pondera Cássia.

A curadora da iniciativa, Fátima Coelho, evidenciou a potência do Metamorfoseando, por propor a interação da escrita poética com as demais formas de expressão, inclusive as artesanais, colocando em destaque o caráter terapêutico do bordado. “Os impactos culturais e os efeitos multiplicadores desse projeto já puderam ser sentidos pela pronta adesão de tantas e tão diversas pessoas, que, inclusive, conectaram suas próprias expressões artísticas (ilustração, bordado) à poesia do Metamorfoseando e se fizeram multiplicadores da proposta em seus espaços de atuação”, destaca Fátima.

Já a gerente do Ceart, Claudia Aparecida Barbosa da Silva, agradeceu a parceria do ateliê “Mãos que Bordam” para a realização do projeto. “Como um espaço totalmente dedicado ao artesão mineiro, nós nos sentimos extremamente honrados por abrir portas para uma exposição que valoriza o trabalho manual, em todas as camadas culturais que envolvem o bordado. Ainda mais, quando temos como ponto de partida uma obra tão completa como o livro de poesias da Cássia França e, ainda, contando com grande parceira, uma instituição que tanto impulsiona os artesãos em Belo Horizonte, como a “Mãos que Bordam”.

Sobre o Ceart

O Centro de Artesanato Mineiro (Ceart) é uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) fundada em 1969 e responsável pela pesquisa, divulgação, comercialização e desenvolvimento do artesanato tradicional e da arte popular em Minas Gerais.

O Centro de Artesanato Mineiro mantém um acervo de mais de 20 mil peças feitas com matérias primas diversificadas como cerâmica, madeira, vidro, metal e fibras. As obras retratam a riqueza cultural de Minas Gerais, marcada por influências religiosas, cotidianas e regionais. Por meio delas é possível conhecer traços de personalidade do povo mineiro, seus costumes e suas tradições. Valorizando o artesão e sua obra, o CEART evidência contribui para ampliar as oportunidades de inclusão socioeconômica por meio dessa importante produção do artesanato tradicional e da arte popular mineira.

