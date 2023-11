CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você é desafiado hoje nas questões materiais, rotinas, trabalho e/ou saúde. Você busca crescimento nestas áreas, mas deve buscar lapidar suas crenças e objetivos primeiro. Mesmo que algumas metas lhe desafiem, não desista, já que está senso testado no seu senso de perseverança. A relação com colegas de trabalho e prestadores de serviço pode ser desafiadora, mas requer um misto de honestidade com maturidade.







Desafios de expansão

A quadratura do Sol em Sagitário com Saturno em Peixes nos instiga no crescimento, expansão e fé, mas que são questionados por questões psíquicas desafiadoras. A ideia aqui é reconhecer com maturidade nossas dores para que possamos nos libertar e enxergar novos horizontes e objetivos. Conflitos de autoridade e ação que visam nosso crescimento e amadurecimento.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique