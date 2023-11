Horóscopo do dia (23/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Desafios de expansão

A quadratura do Sol em Sagitário com Saturno em Peixes nos instiga no crescimento, expansão e fé, mas que são questionados por questões psíquicas desafiadoras. A ideia aqui é reconhecer com maturidade nossas dores para que possamos nos libertar e enxergar novos horizontes e objetivos. Conflitos de autoridade e ação que visam nosso crescimento e amadurecimento.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você é desafiado hoje a crescer e expandir, crescer e buscar novos rumos, mas deve primeiro amadurecer suas emoções e questões psíquicas. Busque processos terapêuticos, meditativos e/ou espirituais que lhe facilitem lapidar as arestas para que possa se libertar. Questões antigas ligadas à figura paterna podem ter de ser limpas e resignificadas também.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você é desafiado hoje em questões emocionais profundas e na libertação que deve fazer, mas pode haver gatilhos ligados a amizades, grupos ou questões coletivas. Questões de sua sexualidade versus projeção em comunidade podem desafiar. Também relações tóxicas lhe pedem senso de limites e fidelidade à sua profundidade. Amadureça seus instintos e saiba se relacionar dentro dos limites justos.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você é desafiado hoje a trazer mais clareza e libertação para as parcerias, casamento e/ou vida social, mas estabelecendo um senso claro de seus limites. Objetivos conjuntos precisam ser reavaliados por um crivo mais realista. A relação com figuras de autoridade também pode desafiar, mas tente buscar um senso de diplomacia que não fira seus princípios.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você é desafiado hoje nas questões materiais, rotinas, trabalho e/ou saúde. Você busca crescimento nestas áreas, mas deve buscar lapidar suas crenças e objetivos primeiro. Mesmo que algumas metas lhe desafiem, não desista, já que está senso testado no seu senso de perseverança. A relação com colegas de trabalho e prestadores de serviço pode ser desafiadora, mas requer um misto de honestidade com maturidade.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, faz aspecto desafiador a Saturno. Você é desafiado hoje a expressar quem você é e seu brilho pessoal. Todavia, também tem de lidar com emoções profundas, desafiadoras e nem sempre agradáveis. Lembre-se que você possui suas sombras e que devem ser integradas para que seu brilho seja pleno. A expressão deve vir com a maturidade emocional.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você é desafiado hoje nas suas questões emocionais. A relação com o outro, casamento, parcerias e/ou vida social podem lhe apresentar desafios emocionais, mas isso lhe serve para que seja fiel aos próprios sentimentos. Questões de casamento versus família também podem estar na pauta do momento. Se o outro fere sua sensibilidade (ou vice versa), será preciso que haja veracidade aliada à maturidade na resolução.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você é desafiado hoje no setor da comunicação. Há muita clareza de propósito neste sentido, todavia pode haver desafios vindos do trabalho ou da prática. Por mais que defenda certos ideais, talvez a prática possa mostrar resultados diferentes. Também a comunicação com colegas de trabalho e colaboradores pode ganhar algum tom de conflito, mas que deve ser resolvido com maturidade e diálogo justo.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você é desafiado hoje em seus valores, finanças e estabilidade. Está com clareza de propósito neste setor, mas é desafiado a ser fiel a si mesmo para alcançar tais meios. A questão do ser versus ter pode emergir com intensidade e lhe pede amadurecimento. A relação com filhos e crianças pode lhe fazer questionar alguns valores também. Renovação de valores motivada pela firmeza de ser autêntico.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande clareza de ser quem você realmente é. Todavia, há uma quadratura com Saturno no campo emocional/familiar: você é desafiado hoje a amadurecer suas emoções para se expressar. Pode ter se misturado demais com a família e perdido a si mesmo de vista. Ou pode ter deixado a subjetividade afogar suas iniciativas. Seja como for, agora é o momento de lapidar emoções e se permitir crescer e brilhar.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspecto desafiador ao Sol. Você é desafiado hoje em questões emocionais e subconscientes profundas. A mente pode tentar boicotar a sensibilidade, mas deve atuar como uma aliada que ajuda a amadurecer suas emoções. Cuidado na comunicação para não expressar excessos desnecessários. Busque integração terapêutica, emocional, psicológica e/ou espiritual.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspecto desafiador ao Sol. Você é desafiado hoje a auxiliar a muitos e ao coletivo, mas sem perder de vista seu senso de valor próprio. Mas também deve tomar cuidado para não querer impor seus valores para os outros de forma teimosa. Busque equilibrar as relações, já que tem um papel a exercer com as pessoas, mas também cuidado de si mesmo.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforça o compromisso para consigo mesmo. Você é desafiado hoje a viver esse compromisso, mas também se dedicar à carreira, imagem pública e uso da autoridade. Lembre-se de estabelecer seus limites nos compromissos, assim como no quanto se dedica. Saiba respeitar seu tempo pessoal e crie justos limites.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique