ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você é desafiado hoje a crescer e expandir, crescer e buscar novos rumos, mas deve primeiro amadurecer suas emoções e questões psíquicas. Busque processos terapêuticos, meditativos e/ou espirituais que lhe facilitem lapidar as arestas para que possa se libertar. Questões antigas ligadas à figura paterna podem ter de ser limpas e resignificadas também.







Desafios de expansão

A quadratura do Sol em Sagitário com Saturno em Peixes nos instiga no crescimento, expansão e fé, mas que são questionados por questões psíquicas desafiadoras. A ideia aqui é reconhecer com maturidade nossas dores para que possamos nos libertar e enxergar novos horizontes e objetivos. Conflitos de autoridade e ação que visam nosso crescimento e amadurecimento.



Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique